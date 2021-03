La Traque : Yves Rénier répond fermement aux critiques du fils de Michel Fourniret

Invité de l’émission «L’instant de Luxe» sur la chaîne Non Stop People, Yves Rénier, le réalisateur de «La Traque», téléfilm en deux parties sur l’affaire Fourniret, a répondu très sèchement aux critiques du fils du tueur en série.

Depuis plusieurs mois, Selim Fourniret ne cesse d’exiger la déprogrammation de ce téléfilm adapté du livre «La mésange et l’ogresse» de Harold Cober, dont la diffusion est prévue le 15 mars prochain sur TF1. Selon lui, cette fiction témoigne d’un manque de respect profond envers les victimes de son père. Une polémique sur laquelle Yves Rénier a été invité à réagir lors de son entretien avec Jordan de Luxe.

Pour le réalisateur de 78 ans, les complaintes de Selim Fourniret ne seraient motivées que par l’appât du gain, et la frustration de ne pas avoir réussi à revendre les droits de son propre livre «Le fils de l’ogre».

«Ces critiques ont été initiées par le mec qui coache le petit Selim, le fils de Michel Fourniret, en disant qu'on ne respectait pas sa volonté que ci, que ça. Il faut quand même préciser qu'à un moment donné, le mec qui coache Selim, il nous a demandés de racheter les droits de ce livre pour pouvoir tourner. Un p***** de chantage bizarre quoi. J'ai dit : 'Il n'est pas question qu'on lui rachète ses droits'. On ne s'inspire pas du bouquin de Selim. (…) On s'est pleinement inspiré du livre 'La mésange et l'Ogresse'. Ce sont des faits qui ont été relatés par le flic qui s'est occupé du dossier Fourniret», explique Yves Rénier.

Quand Jordan de Luxe lui demande de résumer sa réponse à Selim Fourniret «en un mot», le réalisateur n’hésite pas un instant : «Va te faire voir !», lance-t-il.

Le 12 août dernier, Selim, le fils du couple Fourniret âgé de 32 ans, avait publié un communiqué afin de critiquer vivement la fiction de TF1.

«Aujourd'hui, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre la mise en chantier d'une 'fiction' sur l'affaire Fourniret qui a détruit à jamais la vie d'innombrables familles, sans compter la mienne, si tant est qu'elle vaille quelque chose aux yeux de TF1. Voilà qui me ramène encore et encore, à mes origines de fils de l'ogre», avait-il écrit.

«Comment osez-vous faire faire de cette interminable tragédie une... fiction ? Comment osez-vous ériger Michel au rang de héros d'un film ? (....) Avez-vous songé un seul instant à l'angoisse et à la misère dans lesquelles vous allez plonger les familles des victimes ? On ne pense jamais aux victimes ! Rien qu'à l'idée de savoir que TF1, la première chaîne d'Europe, soit capable de hisser deux violeurs d'enfants au rang d'icône, j'en ai la nausée», poursuivait-il.

