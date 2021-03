Harry et Meghan : leur interview exclusive avec Oprah Winfrey menacée en raison de l'état de santé du prince Philip ?

Alors que l’entretien du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey doit être diffusé le 7 mars prochain sur la chaîne américaine CBS, plusieurs voix réclament le report de cette interview vérité en raison de la dégradation de l’état de santé du duc d’Edimbourg.

Selon un communiqué publié hier par Buckingham Palace, le prince Philip vient d’être transféré dans St Bartholomew’s Hospital de Londres, un établissement connu pour son excellent service de cardiologie, pour un y passer des tests suite à un souci cardiaque venu s’ajouter à son infection.

Malgré l’incertitude autour de son état de santé, l’interview exclusive – et potentiellement polémique – de Meghan Markle et du prince Harry avec Ophra Winfrey devrait être diffusée le 7 mars prochain, et ce quoiqu’il arrive à l’époux de la reine Elizabeth II. Et selon le site britannique du Daily Mirror, les producteurs auraient déjà fait savoir que rien ne viendrait contrarier leur planning.

«CBS a vendu des encarts publicitaires pour plusieurs millions de dollars autour de l’interview, les patrons sont au courant de l’état de santé du duc. Ils ne doivent aucune loyauté à la famille royale, bien que certains en éprouvent pour Harry et Meghan. Si l’état de Philip s’aggravait, la diffusion reviendrait à déclencher une bombe diplomatique. Ce serait extrêmement insensible et extrêmement irrespectueux», explique une source issu du milieu de la télévision.

Dans les deux teasers diffusés par la chaîne américaine, hier, Ophra Winfrey rappelle que «aucun sujet» ne sera éviter, dont les pressions qu’auraient subi Meghan Markle au sein de la famille royale. «Étiez-vous silencieuse, ou étiez-vous contrainte de ne rien dire ?», lâche notamment la grande prêtresse de la télévision américaine.

Dans le deuxième extrait, le prince Harry parle de la pression médiatique insoutenable autour de leur couple, et n’hésite pas à faire le parallèle avec l’expérience vécue par sa mère, Diana Spencer. «Au moins, nous, nous sommes deux dans cette épreuve», dit-il.

Si la famille royale britannique redoute les potentielles révélations du couple au cours de cette «interview vérité», Penny Junor, une des biographes du prince Harry, s’est interrogée sur la pertinence d’accorder un tel entretien – dont la reine ignorait tout – dans le contexte actuel au site britannique The Sun. «Le timing est plutôt mal choisi pour venir dire à la télévision ‘pauvre de nous’», assure-t-elle.

