La Traque : le fils de Bernard Tapie fustige TF1 à propos de la diffusion du téléfilm sur Michel Fourniret dans TPMP (Vidéo)

Dans «Touche pas à mon poste», ce 1er mars sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur la polémique qui entoure le téléfilm La Traque sur l’affaire Fourniret. Une fiction que Stéphane Tapie a sévèrement critiqué sur le plateau de l’émission.

Pour le fils de Bernard Tapie (voir à 05:43), TF1 n’aurait jamais dû financer la production de cette fiction en raison du choc que cela est susceptible de représenter pour les familles des victimes.

«Je trouve qu'ils sont tombés super bas, c'est pas le TF1 que j'ai connue de l'époque, et un Etienne Mougeotte (ancien patron de TF1, ndlr) n'aurait jamais acheté une merde pareil, ça me fait gerber, ne serait-ce qu'au nom d'une des familles qui pourrait se reconnaitre dans la traque de cet espèce de monstre. (…) Tu fais pas un truc sur Fourniret alors qu'encore aujourd'hui il y a des corps qui sont recherchés, y a des enfants qui sont encore dans des trous, qu'on n'a pas retrouvé les corps. Je vais pas regarder et je vais inciter tout le monde à boycotter cette espèce de merde, que TF1 soit tombée aussi bas que ça, ça me fait gerber», s’est-il emporté.

Adaptation du roman d’Harold Colbert La Mésange et l’Ogresse, ce téléfilm en deux parties avec Philippe Torreton et François-Xavier Demaison, sera diffusé le 15 mars prochain sur TF1. La fiction avait déjà essuyé les critiques de Selim Fourniret, le fils du tueur en série, qui avait demandé à la première chaîne, en novembre dernier, de ne pas la diffuser par respect pour les familles des victimes via une lettre. Cyril Hanouna l’avait également invité à s’exprimer sur le plateau de TPMP, le 26 février dernier, à ce propos.

«Je me mets à la place des proches des victimes : voir un film comme ça et voir l'homme qui a tué votre fille, vous imaginez ça ? C'est invivable. Des gens vont gagner de l'argent sur ça, c'est impressionnant ! (…) Il faut qu'ils se mettent dans la peau des familles, qu'ils s'imaginent ! Il faudrait qu'ils comprennent ce que ça peut faire. Quand j'ai vu ça, j'étais énervé », a-t-il notamment déclaré.

A voir aussi