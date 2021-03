VIDEO : Loana sort de son silence et annonce vouloir porter plainte contre Sylvie Ortega dans TPMP

Loana et ses proches n’en finissent plus de s’écharper à la télévision. Loana a fait une apparition dans «Touche pas à mon poste», ce 1er mars, pour confirmer son intention de porter plainte contre son amie Sylvie Ortega Munos.

Hospitalisée en urgence le 22 février dernier après une overdose médicamenteuse alors qu’elle tournait un documentaire produit par Guillaume Genton, l’ancienne star de Loft Story a enregistré une vidéo diffusée par Cyril Hanouna sur le plateau de l’émission de C8 afin de mettre plusieurs choses au clair.

Loana a confirmé que le communiqué publié la veille par Eryl Prayer, dans lequel elle confirmait avoir fait une intoxication médicamenteuse «à cause de la dose massive de médicaments» que lui avait donné Sylvie Ortega Munos pour «la faire crever», l’avait bien été à sa demande. «Les messages sont bien les miens, c'est Eryl qui a transmis, je n'avais pas Internet», confirme-t-elle à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs.

Loana s’en prend ensuite à Sylvie Ortega Munos, qu’elle a commencé à accuser du vol de ses bijoux. «Je tenais à rajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide (...) Je vais porter plainte aussi pour vol de tous mes bijoux que tu m'as pris dans ma valise», assure-t-elle.

L’ancienne star de la téléréalité a tenu à préciser que la drogue – Sylvie Ortega Munos a affirmé que Loana avait pris du GHB la semaine dernière sur le plateau de TPMP – n’était en aucun cas responsable de son hospitalisation. Mais bien les médicaments. «Je n'ai pas pris de drogues, j'ai les analyses qui pourront le prouver, non ça a été à cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie (...). J'accuse personne et je vais porter plainte pour diffamation parce que je n'ai pas pris de drogue, ce sont des médicaments qui m'ont mis dans le coma», lâche Loana.

Sylvie Ortega Munos, qui a annoncé de son côté vouloir porter plainte après la publication du communiqué la veille, sera l’invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, ce soir, afin de répondre à ces accusations. La semaine dernière, elle était déjà venue s’expliquer sur le plateau de l’émission, assurant n’avoir donné à Loana qu’un simple Xanax avant son malaise. Avant que Benjamin Castaldi ne l’accuse d’avoir jouer un rôle majeur dans la mort de Ludovic Chancel, le fils de Sheila mort d’une overdose de cocaïne et d’anxiolytiques en juillet 2017.

A voir aussi