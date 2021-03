Affaire Loana : Sylvie Ortega a-t-elle donné des médicaments à l'ex-Lofteuse ?

Invitée ce mardi 2 mars sur le plateau de Touche pas à mon Poste, Sylvie Ortega est venue se défendre suite aux accusations proférées la veille par Loana.

Dans une vidéo diffusée dans l'émission, cette dernière - qui avait été hospitalisée en urgence le 22 février dernier après une overdose - reprochait notamment à son ancienne amie d'avoir tenté de la «faire crever». «C'est à cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie. Après, comment est-ce que je les ai pris ? Moi je n'ai pas d'ordonnance, je n'avais pas de médicaments, je les avais oubliés à la maison. Je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas pris d'alcool. C'est bien quelqu'un qui me les a donnés. Je vais porter plainte pour diffamation», avait déclaré Loana, avant d’ajouter que Sylvie Ortega lui avait également volé une partie de ses affaires dont des culottes et des bijoux.

Interrogée par Cyril Hanouna sur les médicaments qu’elle aurait donnés à Loana, Sylvie Ortega a formellement démenti avoir voulu donner la mort à la gagnante de Loft Story.

«La veille, parce qu’elle a fait une crise d’angoisse, je lui ai donné deux Xanax de 0,25», a-t-elle déclaré avant d’ajouter : «Quand bien même j'aurais administré deux Temesta, deux Xanax, deux Imovane, personne ne peut faire un coma et mourir avec ça».

La semaine dernière, Sylvie Ortega était déjà venue s’expliquer sur le plateau de TPMP. Benjamin Castaldi l’avait alors accusée d’avoir jouer un rôle majeur dans la mort de Ludovic Chancel, le fils de Sheila mort d’une overdose de cocaïne et d’anxiolytiques en juillet 2017 dont elle a été la compagne.

Dans la suite de l’émission de C8 ce mardi 2 mars, Sylvie Ortega a échangé des insultes avec le chroniqueur juste après avoir failli en venir aux mains avec Eryl Prayer, un ami de Loana. La sécurité a même dû intervenir pour les séparer.

