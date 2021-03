Britney Spears publie une rare photo de ses deux fils qui ont bien grandi

La chanteuse américaine Britney Spears a partagé ce mardi 2 mars un rare cliché d’elle en compagnie de ses deux fils.

Issus de sa relation avec Kevin Federline, Sean Preston (15 ans) et Jayden (14 ans) sont désormais plus grands que la chanteuse, comme ont pu constater avec émotion les fans qui les avaient vus il y a plusieurs années.

«C'est fou comme le temps file... Mes garçons sont si grands maintenant !, s'est exclamé Britney Spears dans le texte qui accompagne les photos. Je sais, je sais... C'est très dur pour n'importe quel mère (...). Je me sens extrêmement chanceuse parce que mes deux bébés sont devenus des gentlemen et qu'ils sont tellement bienveillants que j'ai dû bien faire les choses ! Je n'ai pas posté de photos d'eux depuis un moment car ils sont à l'âge où ils veulent exprimer leur propre identité et je comprends tout à fait .... Mais je me suis donné du mal pour faire ce super montage et devinez quoi .... Ils me laissent enfin le poster ! !! Maintenant je ne me sens plus exclu et je vais aller fêter ça .... Oh merde, je suppose que les mamans cool ne font pas ça... Ok je vais juste lire un livre à la place».

Les deux adolescents vivent avec leur père, mais rendent régulièrement visite à Britney Spears. Ces dernières semaines, la vie personnelle de l'interprète de Toxic a fait couler beaucoup d’encre après la diffusion d’un documentaire choc du «New York Times» qui revient notamment sur sa mise sous tutelle, et sa volonté de se défaire de l'emprise que son père Jamie exerce sur elle depuis 2008.