Pourquoi inhaler de l'hélium modifie-t-il la voix ?

Lorsque certains plaisantins inha­lent de l’hélium, contenu dans un ballon gonflable par exemple, le timbre de leur voix se modifie pendant un court instant.

Un phénomène qui s’explique par la densité de ce gaz, plus faible que l’air. Le son s’y répand en effet plus rapidement (trois fois plus vite environ) que dans l’air.

Ainsi, lorsque les cordes vocales vibrent pour produire un son, celui-ci va donc circuler beaucoup plus vite dans le larynx puis la bouche, ce qui donne cette voix très aiguë caractéristique.

C’est d’ailleurs cette même propriété qui permet à un ballon gonflé d’hélium, plus léger que l’air, de s’envoler. Un gaz plus lourd, comme le protoxyde d’azote, aura l’effet l’inverse, produisant une voix plus grave.

Attention toutefois, l’inhalation de gaz en grande quantité peut se révéler dangereuse, en provoquant une asphyxie.

