Canal+ vient de dévoiler les premières «images» de la version US de Calls

Calls, la série créée par Timothée Hochet qui a passionné le public durant trois ans sur Canal+, vient d’être adaptée par AppleTV+.

Fede Alvarez (Don’t Breathe) reprend le concept, à savoir une expérience télévisuelle immersive révolutionnaire qui n'utilise que de l'audio et des visuels abstraits minimaux pour faire plonger les spectateurs au cœur d'histoires terrifiantes.

La version américaine compte neuf épisodes de 12 minutes racontés, comme dans la française, à travers une série d'appels téléphoniques qui de situations familières dérivent vers des situations hors-du-commun particulièrement angoissantes.

Calls est la première série française adaptée par AppleTV+ et convie un casting de voix impressionnant dont celles de Pedro Pascal, Lily Collins, Nick Jonas, Mark Duplass, Ben Schwartz, Judy Greer, ou encore Rosario Dawson.

Elle sera disponible ce 19 mars sur la plateforme américaine, mais aussi sur Canal+ via MyCanal et dans l’offre Canal+Séries.

Bande-annonce :

Proud de vous annoncer that CALLS, our Création Décalée, a été adaptée par @AppleTV. #CALLSUS à découvrir dès le 19 mars sur CANAL+ via myCANAL ! pic.twitter.com/0dMvNiBt7O

— CANAL+ (@canalplus) March 3, 2021