Michel Platini : un documentaire inédit sur sa carrière à découvrir sur CANAL+

Le documentaire «Platini, le dernier romantique» retrace l’illustre carrière d’un des plus grands footballeurs de l’histoire. Un film exceptionnel à découvrir le 7 mars, à 21h, sur Canal+. Et à retrouver en streaming sur la plate-forme myCANAL dans la foulée.

Comme le souligne Hervé Mathoux en préambule, nombreux sont ceux de la jeune génération qui ne connaissent Michel Platini que par ses fonctions de dirigeant. Et pourtant. Pendant ses 15 années passées sur les terrains de football – de 1972 à 1987 – il a éclaboussé le sport de son talent et de sa rage de vaincre. «Romantique ? Pas forcément. J’étais un romantique dans la gestuelle, peut-être. Mais sur le terrain, j’étais un tueur», lance Michel Platini à propos du titre choisi pour ce documentaire signé Jean-Marie Goussard.

Le réalisateur a travaillé pendant 9 mois pour compiler des centaines d’heures d’images et d’interviews dans ce film exceptionnel constitué à 100% d'images d'archives. De ses débuts professionnels à Nancy à l’âge de 17 ans, aux titres glanés sous le maillot de la Juventus Turin, en passant par son ascension fulgurante au sein de l’équipe de France avec laquelle il remportera le premier trophée majeur de l’histoire de la sélection tricolore lors de l’Euro 1984, Michel Platini était un véritable chef d’orchestre sur le terrain, mais aussi un redoutable buteur, notamment grâce à ses coups francs légendaires.

Michel Platini, c’est également le témoin de l’évolution du football vers le star-système, où le sport lui-même apprend à composer avec le marketing, la rentabilité, la passion dévorante des fans, et la pression de la victoire à tout prix. Joueur à la forte personnalité, il n’a jamais eu peur d’exprimer le fond de sa pensée, quitte à froisser son image publique, pour dénoncer les abus induits par cette transition vers le «sport business» vécue de l’intérieur.

A la fin de la diffusion, les téléspectateurs pourront découvrir la réaction de Michel Platini lors d’une interview menée par Hervé Mathoux. «Interviewer Michel Platini, c’est se retrouver dans la peau d’un gardien de but au moment d’un coup franc, du temps de sa splendeur. La frappe est imprévisible et le plus souvent imparable ! Cela rend d’autant plus précieux le temps qu’il m’a accordé pour encadrer ce documentaire. J’ai eu droit à un Platini espiègle, séducteur, un brin fanfaron. Un Platini ému et donc émouvant ; le meilleur de Platini, celui dont on a aucun mal à comprendre pourquoi il a su emmener tant de gens derrière lui…», explique le présentateur du Canal Football Club.

