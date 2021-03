Nathalie Péchalat et Jean Dujardin de nouveau parents

Jean Dujardin et Nathalie Péchalat auraient accueilli leur deuxième enfant, comme l'a annoncé MagicMaman ce 1er mars.

Le bébé de l'acteur de 48 ans et de l'ex-danseuse sur glace de 37 ans serait né fin février. Il s’agirait d’une petite fille.

Nathalie Péchalat avait officialisé être enceinte sur le plateau de l'émission Je t'aime etc sur France 2, le 2 décembre 2020.

Elle avait par la suite donné des nouvelles de sa grossesse dans une interview pour le magazine MagicMaman : « Pas de nausées, ni de grosse fatigue, je ne peux pas me plaindre. Malgré le confinement, mes rendez-vous médicaux ont été maintenus au cabinet. Le contexte ne me rend pas inquiète, la grossesse suit son cours et reste ce que j’ai de moins compliqué à gérer en ce moment ! ».

Ensemble depuis 2014, et mariés depuis 2018, l’acteur oscarisé et la présidente de la Fédération Française des sports de glace étaient déjà parents d’une petite Jeanne née en 2015.

Si le couple compte désormais deux enfants, Jean Dujardin est quant à lui devenu papa pour la quatrième fois, puisqu’il avait eu deux fils, Jules et Simon, avec son ancienne compagne Gaëlle Demars.