The Simpsons : la série obtient 2 saisons supplémentaires

Ce n’est pas demain que «The Simpsons» quitteront le petit écran. La chaîne américaine FOX vient de prolonger la série animée pour deux saisons supplémentaires – saison 33 et 34 – ce qui l’emmènera jusqu’en 2023.

Ce renouvellement permettra à The Simpsons d’atteindre le total de 757 épisodes, un record de longévité pour une série scénarisée diffusée en prime time. Une annonce réalisée quelques jours avant que la barre symbolique du 700e épisode ne soit franchie, le 21 mars prochain.

Woo-hoo! We’ve been renewed for Seasons 33 and 34 on @FOXTV! pic.twitter.com/XqpVde5yoD — TheSimpsons (@TheSimpsons) March 3, 2021

«Tout le monde chez les Simpsons est ravi par cette nouvelle prolongation, et nous préparons de nombreuses surprises. Homer va perdre ses cheveux, Millhouse va porter des lentilles de contact, et Bart va fêter son 10e anniversaire pour la 33e fois », a commenté Matt Groening, le créateur de la série, dans un communiqué.

«C'est un plaisir sincère d'annoncer les saisons 33 et 34 pour The Simpson. On espère que, un jour ou l'autre, ils feront du bon boulot», s’est amusé le PDG de Fox Entertainment Charlie Collier.