Sortie de l'hôpital, Loana a repris le tournage du documentaire qui lui est consacré à une condition

Admise en urgence à l’hôpital le 22 février dernier, Loana se porte bien. Une annonce faite hier soir sur le plateau de TPMP par Guillaume Genton, qui produit un documentaire consacré à l’ex-star de la télé-réalité.

Egalement chroniqueur sur TPMP, il a partagé des nouvelles rassurantes. «Loana est donc sortie de l’hopital» a assuré Guillaume Genton. «On a une photo d’elle sur laquelle, elle a l’air plutôt en forme» a-t-il poursuivi avant de préciser qu’elle avait «repris le tournage».

La quadragénaire, dont la photo est apparue à l'écran la révélant souriante, tourne actuellement dans le sud de la France un documentaire qui lui est consacré.

Une reprise de tournage sous condition

Si, Loana a retrouvé le chemin du tournage, elle a toutefois imposé une condition a précisé Guillaume Genton : «Elle a demandé à couper Sylvie Ortega de toutes les scènes et à refaire ces scènes sans Sylvie Ortega». Et pour cause, à la suite de son hospitalisation, Loana avait en effet accusé son amie, et ex-belle fille de Sheila, d’être celle qui lui avait administré des médicaments le soir de son hospitalisation puis de lui avoir volé des bijoux.

Sylvie Ortega est, de son côté, venue se défendre de ces allégations sur le plateau de Cyril Hanouna, mardi 2 mars. Elle a par ailleurs rendu public, comme le révèle Voici, les textos échangés avec Loana, alors que l'ex-gagnante du Loft était conduite à l'hopital consciente : «Je t'aime», «Quel bonheur de travailler avec toi», «Désolé encore» peut-on-lire. De quoi s'y perdre.