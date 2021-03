Top Chef : Pierre Gagnaire, chouchou des réseaux sociaux, malgré une épreuve difficile

Rares sont les personnalités à faire l’unanimité. Mais Pierre Gagnaire est de ceux-là. Le chef triplement étoilé a fait l’objet mercredi soir d’une pluie de louanges sur les réseaux sociaux, à l’occasion de sa venue dans «Top Chef».

Il a pourtant donné du fil à retordre aux candidats en les confrontant à une épreuve inédite dans l’histoire de l'émission : la réalisation d’un soufflé. Un plat à haut risque dont «toute la subtilité réside dans le timing», de son propre aveu.

«Etre prêt à l’instant T, ça tient du miracle», a souligné le chef multi-étoilé en plateau, avant de conseiller puis de déguster, à tour de rôle, les réalisations de six candidats. Une épreuve difficile dont la cuisson demande du «pif», selon Pierre Gagnaire qui a reçu des dizaines de messages élogieux sur Twitter.

«Le Dumbledore de la cuisine»

Salué pour son talent de chef, Pierre Gagnaire a gagné le coeur des internautes, qui ont, une fois encore, été touchés par sa bienveillance et sa gentillesse à l'égard des candidats, alors même que le monde de la gastronomie est réputé pour son exigence, sa rigueur, et parfois sa dureté.

Des internautes qui se sont laissé aller à une foule de comparaisons et de commentaires laudatifs, tendres et drôles. «C'est le Dumbledore de la cuisine. Il les guide vers la lumière», «C'est l'instituteur bienveillant qui nous encourage à l'école et qui a changé nos vies», «C'est une légende mais il mélange leurs casseroles pour que rien ne brûle, quel King» ou encore «C'est le Clint Eastwood de la cuisine», pouvait-on lire parmi les messages postés seulement quelques minutes après son entrée dans «Top Chef»... sans compter les nombreuses demandes d'adoption d'internautes rêvant d'avoir Pierre Gagnaire comme «papi».

Pierre Gagnaire il est toujours bienveillant avec les candidats, il les encourage, il les guide vers la lumière. C’est le Dumbledore de la cuisine. #TopChef2021 #TopChef #TopChef pic.twitter.com/kQBa5Wyomg — Langue de punk (@Langue_de_Punk) March 3, 2021

Pierre Gagnaire, c’est l’instituteur bienveillant qui nous a encouragé à l’école et qui a changé notre vie #TopChef — Kami Haeri (@kamihaeri) March 3, 2021

Pierre Gagnaire, le mec a SIX ÉTOILES MICHELIN, quinze restaurants, c'est une légende, mais quand il passe voir les candidats il a toujours un mot drôle pour les détendre et il mélange leurs casseroles pour que rien ne brûle, quel king #TopChef — Kalytis (@Kalytis_) March 3, 2021

« Pierre Gagnaire c’est le Clint Eastwood de la cuisine. »#SachezLe #TopChef — Natalie (@TalynaWood) March 3, 2021

Visuel pas terrible... et Pierre Gagnaire qui la félicite pour son travail, les idées, le goût un grand homme



#TopChef pic.twitter.com/Ccv48ztS66 — Laurèle Adler (@laureleadler) March 3, 2021

Je suis fan de Pierre Gagnaire, il est tellement adorable et accessible tout en étant un monstre de la cuisine française #topchef — Manue (@Manureva338) March 3, 2021

la chance du débutant : Baptiste Trudel sélectionné

Un monstre de la cuisine française, toujours aussi souriant, agréable et encourageant envers les candidats, qui a permis à Baptiste Trudel de se qualifier pour la semaine prochaine. Une victoire surprise pour le jeune homme.

Comme il l'a en effet expliqué au chef, il n'avait jamais réalisé de soufflé avant cette épreuve et s'est donc lancé, pour la première fois, dans ce plat de tous les dangers sous le regard de Pierre Gagnaire. Avec à la clé, une sélection et les compliments du grand maître.

Une autre surprise, moins heureuse, a également secoué cette quatrième semaine de compétition avec l'élimination de Pierre Chomet, pourtant pressenti pour figurer parmi les finalistes.