Top chef : quel candidat a été éliminé hier soir contre toute attente ?

Le quatrième épisode de la saison douze de Top Chef a été diffusé hier. Après des épreuves corsées autour de la viennoiserie revisitée et surtout du nouveau challenge lancé par le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire et son soufflé - plat à haut risque - Charline, la benjamine du concours, Sarah et Pierre ont été envoyés en dernière chance.

Coup de tonnerre au terme de cette ultime épreuve, Pierre Chomet, le maestro venu de Bangkok, a trébuché. Le cuisinier promis à une place de finaliste dans la compétition a été éliminé après seulement quatre semaines de concours. Ce qui devait être une formalité pour le trentenaire membre de la brigade de Paul Pairet, s’est transformé en cauchemar. Comme ses deux concurrentes, il a eu une heure pour sublimer la tomate. Mais son gaspacho de tomates-framboises, caramel de tomate n’a pas été à la hauteur. En cause, un problème de visuel qui l’a conduit, contre toute attente, à s’incliner devant Sarah et Charline, 18 ans.

Une élimination surprise

Un coup de massue pour Pierre Chomet qui n'a pu s'empêcher d'écraser une larme en coulisse, mais aussi pour Paul Pairet, qui avait décidé de le confronter, comme les autres membres de sa brigade avant lui, à l'épreuve de la dernière chance. A l'issue de l'élimination de son poulain, le chef n'a pas masqué son étonnement : « C'est une surprise, tu en as sous les deux pédales. Je pense que tu vaux beaucoup mieux que ça», a-t-il lâché. Un étonnement que les amateurs de l'émission ont partagé sur les réseaux, eux qui voyaient déjà Pierre en finale.

Dommage, je crois que le gagnant vient d'être éliminé. #TopChef — Mary Ovalle (@So_lecito) March 3, 2021

Le futur gagnant de Top chef vient d’être éliminé j’ai les nerfs #TopChef — bellamy (@LisaJacb) March 3, 2021

#TopChef On rappelle que ni l'un ni l'autre n'ont gagnés alors qu'ils étaient les GOAT de très loin pic.twitter.com/LX6MfqPyRv — GileadRoland - Ciaphas (@KnightCiaphas) March 3, 2021

OHLALALALALA QUELLE PERTE POUR LA BRIGADE PAIRET #TopChef pic.twitter.com/Qm6FNIPMxN — Alien Crime Lord (@ArkhamAsyluum) March 3, 2021

Pierre Chomet a rejoint hier soir Adrien, Yohei, Jarvis et Mathieu, déjà éliminés. Si l'aventure s'arrête, il ne compte pas repartir en Asie et a confié à Télé-Loisirs qu'il aimerait ouvrir un restaurant avec sa compagne en Bretagne ou à Paris, « le tout dans une bonne ambiance, décontractée mais où tu manges bien, avec des jolies choses joliment dressées – pas comme la mer** de tomate que j’ai faite dans Top Chef quoi», ironise-t-il.