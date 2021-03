Les Enfoirés : enregistré dans des conditions spéciales, le spectacle 2021 est diffusé ce soir

Enregistré sans public du 14 au 17 janvier à la Halle Tony Garnier à Lyon, le spectacle des Enfoirés au profit des Restos du cœur sera diffusé ce vendredi.

Le show, intitulé cette année « A côté de vous », a dû se réinventer pour pallier l’absence de spectateurs dans les tribunes imposée par la pandémie de Covid-19. « La magie est là, avec beaucoup de rires et de surprises » promet cependant Anne Marcassus, productrice et directrice artistique de l’émission qui voit cette année l’arrivée de Kev Adams et Vianney dans la troupe.

Les contraintes sanitaires, qui ont conduit à un manque à gagner estimé entre 4 à 5 millions d’euros faute de billetterie, ont aussi bousculé les habitudes des artistes, comme le raconte Lorie Pester au Parisien, mais « on a trouvé des solutions », affirme-t-elle, relevant que le spectacle ressemble plus à une émission de télé car les séquences ont été exceptionnellement tournées séparément avant d’être montées.

Il a fallu s'adapter

«Nous avons longtemps essayé de maintenir l’option avec public. Nous avons même imaginé orchestrer le spectacle à Paris car le bruit circulait qu’il ne serait pas possible de voyager en région. Nous sommes passés d’un spectacle classique avec plus de 10 000 spectateurs à une jauge à 4 500, puis à 1 000. Nous avons même songé à ne sortir que le CD... Tout a été envisagé, sauf de ne rien faire car nous sommes d’incurables optimistes, explique Anne Marcassus. C’est une source trop importante de revenus pour l’association et il n’était absolument pas envisageable de faire l’impasse. Heureusement, quelque 40 artistes* étaient derrière nous, prêts à jouer le jeu.»

Concernant le respect du protocole sanitaire en vigueur, un important travail a été opéré. «Un préventionniste est garant du respect des gestes barrières. Un médecin et une infirmière sont toujours sur site. Une équipe médicale de bénévoles s’est mise en place sous la houlette du médecin-chef des pompiers qui nous a accompagnés sur toute la partie tests (soit 618 au total). Ce protocole strict a été gage de sérénité, avait expliqué la directrice artistique au moment de l'enregistrement, précisant que toutes les équipes étaient arrivées la veille, testées à l’hôtel et isolées jusqu’au résultat et que tout le monde est ensuite resté dans «une bulle».

Faute de public, les participants sont allés « chercher l’énergie ailleurs », confie Patrick Fiori. Pour certains des artistes présents, cette occasion de pouvoir renouer avec la scène, dont ils sont éloignés depuis de nombreux mois, a été perçue « comme un cadeau ».

26 tableaux en humour et en chansons

« A côté de vous » compte 14 chansons parmi lesquelles des reprises de « S’il suffisait qu’on s’aime » ou de « Lettre à France », mais aussi 12 sketches dont une parodie de La France a un incroyable talent et un autre inspiré de la série La Flamme (Canal+). Après Véronique Samson l’année dernière, c’est à Francis Cabrel, qui n’a pas pu venir, qu’un hommage en chansons sera rendu.

L’an passé le spectacle avait réuni plus de 9 millions de téléspectateurs sur TF1. La campagne 2020 des Restos avait permis de récolter quelques 7.400 tonnes de denrées - soit l'équivalent de 7 millions de repas - un objectif qu'elle espère dépasser cette année, la crise du Covid-19 ayant plongé de nombreuses personnes dans la précarité. Les spectateurs seront appelés à faire des dons.

A noter que la diffusion du spectacle sera suivie à 23h45 d’une émission présentée par Anne-Laure Coudray sur les coulisses du show puis un documentaire inédit partira à la rencontre de toutes celles et ceux qui, malgré les difficultés liées à la crise sanitaires et ses conséquences, font battre le cœur des Restos, dans toute la France.

Les donateurs sont invités à se rendre sur le site www.restosducoeur.org ou à envoyer leur contribution par courrier à l’adresse suivante : Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15.

La liste des 40 Enfoirés d'A côté de vous : Ary Abittan, Kev Adams, Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Black M, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Carla Bruni, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Mimie Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Florent Pagny, Pierre Palmade, Lorie Pester, Alice Pol, Rébécca, Inès Reg, Slimane, Soprano, Alice Taglioni, Vianney, Vitaa, Christophe Willem, Michaël Youn, Zaz et Zazie.