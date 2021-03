Star Wars : Obi-Wan Kenobi apparaîtra-t-il aussi dans Andor ?

En plus d’une série solo, Obi-Wan aura aussi un rôle dans Andor, le spin-off de Rogue One, tiré de l'univers Star Wars.

C’est en tout cas ce qu’affirme le site spécialisé The Illuminerdi. L’article précise qu’il ne s’agira pas d’un simple caméo. Si la rumeur s’avère vraie - Disney et Lucasfilm ne l'ont pas encore confirmée - Ewan McGregor, qui retrouvera dans la série qui lui est consacrée Hayden Christensen dans la peau d’Anakin/Dark Vador, devra jongler entre deux plateaux.

Le tournage d’Andor, un thriller d’espionnage principalement centrée sur l’histoire du héros Cassian Andor (incarné à nouveau par Diego Luna) et dont l’action se situera cinq ans avant les événements de Rogue One, a déjà débuté et devrait se terminer avant l’été, tandis que celui d’Obi-Wan Kenobi va également entrer en production.

« Plagueis dans The Acolyte? Non merci. Obi-Wan dans Andor? Non merci. Ahsoka dans Andor ? Non merci. Laissez ces personnages intéressants se débrouiller seuls, S'IL VOUS PLAÎT. Je vous promets, ces histoires sont plus faibles quand vous ne croyez pas assez en eux pour les laisser rester seuls »

Si certains se sont montrés dubitatifs quant à la véracité de cette annonce, et que d’autres n’ont pas caché leur déception à l’idée de voir les deux héros réunis dans une même histoire, de nombreux fans de l’univers Stars Wars ont affiché leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

« Maintenant je suis impatient de voir une interaction entre Cassian Andor et Obi-wan !!!

Now I can’t wait for an interaction between Cassian Andor and Obi-Wan!!!!! I also need pictures of Ewan and Diego meeting pic.twitter.com/jB6SfNAOoM — Sulley CEO of Hayden gifs (@peakyanakin) March 3, 2021

«S'IL VOUS PLAÎT faites que ce soit vrai !!»

« Obi-Wan dans ANDOR me donne 1000 fois plus envie encore de découvrir la série »

Obi-Wan in ANDOR makes me 10000 times more excited for that show — TheChevalier (@TChevalier2323) March 4, 2021

A noter que les deux séries Star Wars sont attendues sur Disney+ en 2022. Andor pourrait durer plusieurs saisons, tandis qu'Obi-Wan devrait être une mini-série.