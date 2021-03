The Voice : qui est Nayah, la sosie de Céline Dion qui participe ce samedi aux auditions à l'aveugle ?

Après Jim Bauer, le fils du chanteur Axel Bauer, Vanina, une choriste d'Amel Bent, ou encore Tom Ross, un ami d'Isabelle Balkany, l’édition 2021 de The Voice recevra ce samedi dans le cadre de la suite des auditions à l’aveugle Nayah, la sosie officielle de Céline Dion, qui n’est pas inconnue du grand public.

Et pour cause en 1999, Nayah représentait la France à l'Eurovision, à Jérusalem, avec sa chanson « Je veux donner ma voix ». Une chanson qui terminera sa course sur la 19ème marche du classement cumulant seulement 14 points. Mais c’est surtout la polémique suscitée par son appartenance à la secte du mouvement raëlien qui avait commencé à faire parler d’elle peu avant la tenue du Concours.

Plusieurs de ses contrats ainsi que sa participation à des émissions de télévision avaient été annulées quand la nouvelle avait été rendue publique. Entrée dans la secte à la suite de son mari, elle y avait gravi les échelons jusqu'à devenir prêtre assistant, comme on peut le lire sur sa fiche Wikipédia, qui rappelle que son premier disque en 1988 reprenait la thématique raëlienne.

Elle « fut l'ambassadrice vocale des raéliens, dont le gourou, Claude Vorilhon, s'est autoproclamé dernier des messies et demi-frère de Jésus depuis sa rencontre avec les extraterrestres, nos «véritables géniteurs», selon lui », pouvait-on lire dans l’Express à l’époque.

Après avoir nié avoir appartenu au mouvement raëlien, Nayah avait reconnu en avoir été membre et affirmé l’avoir quitté en 1996, mais des écrits de Nayah auraient encore été présents dans l'édition d'octobre 1998 de la revue du mouvement.

À la suite du concours de l’Eurovision, un producteur de Las Vegas qui cherchait depuis plus de deux ans un sosie de Céline Dion, avait proposé un contrat de cinq ans à Nayah, qui donnera ensuite des concerts.

En 2010, Nayah a participé à l'émission de télévision Un diner presque parfait spéciale sosie sur M6 qu'elle a remporté, et son single Enfant rêve a été vendu au profit de l'association Rêve dont elle est l'ambassadrice.

Imiter «sa jumelle» réprésente «beaucoup de travail»

«Même au bout de vingt ans, je continue d’apprendre chaque jour. Déjà, on se ressemble beaucoup physiquement, mais aussi au niveau du caractère. Je la surnomme « ma jumelle », avait-ele confié en 2019 dans une longue interview pour France Dimanche.

«Avant de devenir le sosie de Céline Dion, je n’avais pas exploité toute ma capacité vocale, expliquait-elle. Les médiums étaient mon point faible. En travaillant le personnage, j’ai modifié ma façon de chanter. Quand je chante en tant que Nayah, je chante plus 'large'. Quand je chante en tant que Céline, j’insiste sur les fioritures et les notes qui s’entrechoquent. Et comme c’est un exemple pour beaucoup, et qu’elle ne cesse d’évoluer vocalement, c’est un travail quotidien. Au niveau de sa gestuelle et de son accent, j’ai regardé beaucoup de vidéos et d’interviews. En tant que Française, ce n’était pas facile de prendre l’accent canadien en anglais ! Au début, j’apprenais par cœur des phrases qu’elle répète souvent. Récemment, je me suis également mise à porter des faux cils sur scène comme mon modèle. Cependant, je n’en fais pas trop. Physiquement, j’essaie de ressembler à la Céline plébiscitée par les fans. »

Au cours de cette même interview, elle était revenue sur la polémique autour du mouvement raélien et sur l’influence qu’elle a eu sur sa carrière. « Je suis sûre que cela a pesé », avait-elle expliqué. « Au lendemain de l’annonce de ma participation à l’Eurovision, mon agent de l’époque m’a montré un communiqué de presse en me disant que j’étais foutue ! Cette affaire est pourtant née d’une rumeur et d’un divorce compliqué. À l’époque, on m’a déconseillé de m’expliquer. Pour mes vingt ans de carrière en tant que Céline Dion, je souhaite publier un livre dans lequel je donnerai ma version de l’histoire. J’espère que ceux qui m’ont attaquée comprendront enfin qui je suis et à quel point j’ai été victime de discrimination. Je travaille également sur un nouvel album que j’aimerais intituler Une seconde chance. Ça résume tout ce que j’ai vécu. J’ai envie de soulever les cœurs et les consciences » avait ajouté celle qui rêve d’un duo avec Céline Dion.

Les jurés de The Voice se retourneront-ils à l’issue de sa prestation ? Réponse ce samedi sur TF1.