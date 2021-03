Steven Spielberg et les frères Duffer (Stranger Things) planchent sur l'adaptation en série d'un célèbre roman de Stephen King

Les frères Duffer, créateurs de la série à succès Stranger Things, et Steven Spielberg vont co-produire une série adaptée du roman à succès Le Talisman de Stephen King et Peter Straub.

Sorti en 1984, le best seller de fantasy raconte l'histoire d'un jeune garçon qui voyage à travers les États-Unis et un monde parallèle pour trouver un talisman susceptible de sauver sa mère gravement malade.

Curtis Gwinn, connu notamment pour son travail de scénariste et co-producteur exécutif de Stranger Things, et ses collaborations sur The Leftovers, Narcos et The Walking Dead, officiera en tant que scénariste et showrunner. La série est destinée à Netflix qui pourrait la développer sur plusieurs saisons, d’autant que Stephen King et Peter Straub avaient donné une suite au Talisman en 2001, intitulée Territoires.

The acclaimed director acquired the screen rights to the #StephenKing fantasy horror novel in 1982, two years before it was even published https://t.co/QElxc4sQ5V — The Hollywood Reporter (@THR) March 7, 2021

THR explique que Steven Spielberg était tellement épris du livre The Talisman qu’il en avait acquis les droits d’adaptation deux ans avant sa publication. «Il a passé 35 ans à le développer en film en vain», raconte le magazine. C’est finalement via sa société de production Amblin Television que le projet va se concrétiser, mais en série.

De leur côté, les frères Duffer sont de grands fans de l’univers horrifique de King, à qui ils ont d’ailleurs fait de nombreux clins d’œil dans leur série Stranger Things.

Le projet s’annonce donc entre de bonnes mains, mais il faudra s’armer de patience avant de voir la série dont la date de sortie n’a pour le moment pas été communiquée.