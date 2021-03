Les créateurs des séries cultes The Wire et Treme planchent sur une mini-série pour HBO

La nouvelle a de quoi faire saliver tous les sérivores…David Simon et George Pelecanos, les créateurs des acclamées séries The Wire, Treme et plus récemment The Deuce, travaillent actuellement sur une mini-série destinée à la prestigieuse HBO.

Intitulé «We Own This City», ce drame sera inspiré du livre du journaliste Justin Fenton. Il fera retrouver au duo les rues de Baltimore qu’il avait si bien explorées dans The Wire, mais cette fois ces deux-là raconteront l'histoire vraie de la tristement célèbre Gun Trace Task Force, une unité spéciale créée en 2015 pour lutter contre le crime.

Destinée à nettoyer la ville américaine de ses armes et de ses criminels, cette équipe, gangrénée par des agents corrompus, finira par elle-même fonctionner comme une véritable organisation criminelle.

Pour l’heure, aucune date de diffusion n’a été révélée.