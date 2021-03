South Park s’attaque à QAnon dans son épisode spécial vaccination anti-Covid

Le dessin animé satirique South Park sera de retour sur Comedy Central ce mercredi 10 mars aux Etats-Unis (et dès le lendemain en France) avec un long épisode consacré à la vaccination anti-Covid, intitulé «South ParQ : Vaccination Special». Avec un Q à Park comme dans... QAnon.

«Les citoyens de South ParQ réclament le vaccin COVID-19 tandis qu’un nouveau groupe hilarant de militants essaie d'empêcher les garçons de faire vacciner leur professeur», est-il écrit dans le descriptif de cet épisode qui s'annonce truculent.

Après avoir consacré un numéro à la pandémie, Trey Parker et Matt Stone, créateurs de South Park - dont la saison 24 se fait toujours attendre -, ont décidé de réitérer l’expérience avec ce nouvel épisode d’une heure (au lieu des trente minutes max habituelles). Cette fois-ci, ils se moquent, entre autres, des théories conspirationnistes défendues par QAnon, mouvance complotiste d'extrême droite pro-Trump et anti-vaccin, en bataille apocalyptique secrète contre de soi-disant pédophiles adorant Satan et qui contrôleraient les médias et la finance. On peut d'ailleurs apercevoir des enfants arborant des t-shirts Lil'Qties dans le trailer. Ce dernier montre aussi Cartman défiant un homme de l'approcher au mépris des mesures barrière ou encore des doses de vaccin revendues au marché noir...

L’épisode précédent, intitulé «Pandemic Special», avait été regardé par plus de 4,4 millions de téléspectateurs. Il dénonçait avec humour la réponse inappropriée de Donald Trump face à la pandémie, dépeignant l’ancien président des Etats-Unis (incarné par Mr Garrison) comme encourageant le coronavirus compte-tenu «de son impact important sur les personnes de couleur». «Tout ce que j'ai à faire est de guider l'avalanche dans la bonne direction (...) «et je tiens ma promesse au peuple américain», avançait le personnage.

Alors que les Américains pourront découvrir «Vaccination Special» ce mercredi 10 mars, les téléspectateurs français n'auront pas bien longtemps à attendre puisque Comedy Central le diffusera dès le lendemain en«US+1».

Oh mon Dieu !! Il fonce droit sur nous !!



