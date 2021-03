TPMP : l'ancien candidat de la Star Academy, Jérémy Amelin, veut régler ses comptes avec les chroniqueurs

Finaliste de la saison 5 de la «Star Academy», Jérémy Amelin a été sévèrement critiqué par les chroniqueurs de «Touche pas à mon poste» après ses propos sur la production du télécrochet. Il a demandé un droit de réponse dans l’émission.

Jérémy Amelin sera donc présent sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce vendredi, sur C8, pour s’expliquer avec les chroniqueurs qui s’en sont pris à lui, une semaine après ses révélations sur la manière dont la production de la Star Academy poussait les candidats à se livrer sur des sujets intimes dans l’émission Etiquette, diffusée sur France.TV.

Selon les chroniqueurs présents en plateau, notamment Jean-Pascal Lacoste, connu pour sa participation à la première saison du télécrochet sur TF1, Jérémy Amelin ne chercherait qu’à faire le buzz afin de continuer à exister médiatiquement. Une affirmation totalement scandaleuse a expliqué ce dernier lors de son passage dans le live Instagram de Mathieu, ancien candidat de L’Amour est dans le pré, dimanche dernier (voir à 37:15).

«Cette émission (Etiquette, ndlr), j'ai accepté de la faire parce qu'elle était très ficelée et que ce n'était pas une émission à buzz en mode putaclic parce que je déteste ça. Il y a eu cette fameuse question : est-ce que la télé-réalité est truquée ? Et moi j'ai répondu que dans un sens oui. J'étais dans cette génération où la prod avait besoin de faire plus de sensations et que les candidats étaient pas encore formatés», explique-t-il.

«Je vais juste leur donner la leçon de leur vie»

«Je ne suis absolument pas venu faire une émission pour créer un buzz. (…) Ça fait quinze ans qu'on me propose de faire des émissions de télé-réalité en tous genres. Il paraît que je suis beau gosse, alors autant te dire que les Anges de la téléréalité, ce genre de trucs, on me l'a proposé, sur-proposé», poursuit Jérémy Amelin, avant de s’en prendre aux chroniqueurs de Touche pas à mon poste.

«Je fais honte aux gens de la télé-réalité s'il te plaît. [...] Je les dégoûte parce que je n'accepterai pas le temps qui passe et qu'on m'oublie. À quel moment on peut dire ça de moi ?», s’énerve-t-il. C’est alors que Jérémy Amelin, visiblement agacé de s’être retrouvé malgré lui au cœur de cette polémique, a révélé avoir demandé un droit de réponse à l’émission de C8, qui lui a été accordé. Et il semble désormais impatient de pouvoir en découdre sur le plateau avec ses détracteurs.

«Ces gens-là ont parlé de moi trois minutes et m'ont déglingué à l'antenne alors qu'honnêtement j'espère valoir mieux que ça. Je veux juste me retrouver face à ces personnes. Discuter trois minutes. Et s'ils insistent, je vais juste leur donner la leçon de leur vie, je vais baisser leur petite culotte, je vais leur mettre une grosse fessée et je vais leur dire 'Maintenant vous demandez pardon et vous rentrez dans votre chambre' parce que vous, vous ne savez pas ce que c'est la télé que j'ai connue», lâche-t-il.

L’ambiance promet d’être sympathique sur le plateau de Touche pas à mon poste, vendredi soir, sur C8.