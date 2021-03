The Vivi : le rappeur s'excuse dans TPMP suite à ses tweets polémiques et son éviction de The Voice

Après un passage remarqué dans The Voice, le jeune rappeur The Vivi a été au coeur d'une vive polémique après la résurgence d'anciens tweets homophobes et racistes, qui lui ont coûté sa place dans le télé-crochet. Invité sur le plateau de TPMP hier soir, le jeune homme a tenu à présenter ses excuses en direct.

«Énormément de personnes qui vous ont regardé dans The Voice ont été extrêmement déçues», lui a lancé Cyril Hanouna. Ce à quoi The Vivi a répondu : «Je m'excuse. Je tiens à dire à toutes les personnes qui ont été offensées et ce que je comprends carrément, que je m'excuse. A l'époque j'étais sur Internet avec des potes, on rigolait et c'est de l'humour nul. C'est du second, troisième, dixième degré, c'est carrément nul. J'ai revu ça je me rappelais même pas les avoir postés», a-t-il déclaré.

«C’est pour ça que je voulais venir ce soir ici, c’est pour m’excuser et faire comprendre aux gens que je suis pas raciste, homophobe, pédophile, misogyne. Je suis rien de tout ça», a-t-il ajouté. Quant à une éventuelle responsabilité de la production de The Voice, suggérée par Gilles Verdez, Cyril Hanouna s'est montré catégorique : «C'est lui le seul responsable de ses tweets», a-t-il tranché, ce qu'a confirmé l'artiste.

«Vianney a compris que c'était de l'humour»

Sur le plateau de TPMP, The Vivi a confié avoir échangé avec son ancien coach dans The Voice. «Vianney m'a donné de la force, il a compris que c'était de l'humour. C'est un amour», a-t-il confié aux chroniqueurs qui lui ont tous demandé s'il l'avait eu au téléphone. Cyril Hanouna, qui a lui aussi été en contact avec Vianney, a confirmé que le chanteur est attristé par la situation. «Il comprend qu'on puisse faire des erreurs, il est très embêté par cette histoire, car il croyait beaucoup en The Vivi. Il a été déçu et triste de le voir quitter l'aventure, car c'était un immense talent», a conclu l'animateur.

Sur Twitter, les internautes se sont montrés, une nouvelle fois, très partagés sur la question. Si certains estiment que le rappeur a droit à une seconde chance, d'autres pensent que les excuses ne suffisent pas et qu'il était assez mûr à l'époque où il a écrit ses tweets.

C’est marrant la différence d’interview entre celle de The Vivi et celle de Mennel #TPMP Mennel ils l’ont blâmé alors que The Vivi « connerie de jeunesse » — KenzaNoor (@kenzanoor_) March 8, 2021

@TheVivi_Vincent me fais beaucoup de peine dans @TPMP ; erreur de jeunesse qui lui font du tort .. tu vas rebondir continue ainsi — Tokyo (@LugliPrune) March 9, 2021

#TPMP #TheVivi n’est pas raciste mais IL A DIT DES CHOSES RACISTES on appelle ça comment ? Votre humour raciste, sexiste, homophobe...n’est PAS de l’humour. Ni une “erreur de jeunesse”. Assumez vos paroles. — Nakya Mami (@NakyaMami) March 8, 2021

The vivi il me fait trop de la peine sur tpmp, y’en a une elle a tout dit, on a tous fait de l’humour noir entre nous, on a tous tweeté de la merde plus jeunes car on ne mesurait le problème sur le coup, stop d’accabler ce pauvre garçon et laissez le avoir sa carrière — (@ooohmyharold) March 8, 2021