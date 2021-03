Pékin Express : une épreuve crée la polémique

De nombreux téléspectateurs ont été scandalisés ce mardi 9 mars par une épreuve de Pékin Express qu’ils ont jugée raciste.

La séquence est issue du troisième épisode de la 14e saison, et suivait les candidats dans une école en Ouganda. Pour espérer remporter l’épreuve, ces derniers devaient retrouver, à partir de photographies, deux élèves parmi une centaine de garçons et des filles tous vêtus d’uniforme et les cheveux rasés «pour des questions d’hygiène et pour gommer les différences sociales», a expliqué l’animateur Stéphane Rotenberg en préambule.

Les internautes se sont indignés des règles du jeu et ont très rapidement fait part de leur malaise sur les réseaux sociaux.

« Ils se ressemblent tous, ils ont tous la même couleur de peau »





Hmmm... #PekinExpress2021 pic.twitter.com/QFzc1NIGkO — (@MerismaII) March 9, 2021

Épreuve super malaisante sur @Pekinexpress .. on est en 2021 et on pense que les gens ont appris. Reconnaître un enfant noir permis d’autres parce que « les noirs se ressemblent » .. #racisme ou #Ignorance .. malheureusement plus d’excuses #PekinExpress2021 #pekinexpress — CHERKOV (@961_citizen) March 9, 2021

#PekinExpress @M6 vous avez craquez avec ce jeu. Racisme à 100%, je trouve ça honteux. #noracism — LaMond33 (@thomasmond) March 9, 2021

entre le commentaire raciste des filles et maintenant cette épreuve hyper limite la ya une ambiance chelou dans cet épisode #PekinExpress — ceo of the anti isayama club (@fuyunohznashi) March 9, 2021

D’autres téléspectateurs ont en revanche estimé qu’il était hors de propos de juger cette épreuve de Pékin Express raciste.

Vous êtes sérieux à dire que le jeu est raciste? Mais c’est vous les racistes. Si on avait fait le même jeu dans une caserne militaire avec des hommes blancs ils se ressembleraient aussi et y’a aucun souci. Arrêtez de voir le mal partout!! #PekinExpress — Axelle Clerc-Pellegatta (@axelleclercp) March 9, 2021

#PekinExpress #M6 Les gens sont trop susceptible, les gosses se ressemblent tous ! Blanc, noir, asiatique. Tu vas en chine dans un internat tente de différencier qui est qui... va dans une école en Russie.. pleins de petit blond aux yeux clair. C’est pas « raciste » — Haion (@AinokoTatsuyaD) March 9, 2021

Ça serait raciste de chercher des petits blancs dans un internat en imaginant que tout le monde est rasé pareil? Arrêtez un peu de polémiquer ou y’a pas lieu #PekinExpress — YNS (@ynnsazb) March 9, 2021

Pour l’heure ni la production, ni les candidats n’ont fait de commentaires.