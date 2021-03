Pose : on connaît la date de la saison 3 qui sera aussi la dernière

Les fans de Pose l’attendent avec impatience, la saison 3 arrive très prochainement sur Canal+. Raison de plus pour eux de ne pas la manquer, les créateurs ont fait savoir qu’il s’agirait de la dernière.

«Ça a été une décision très difficile à prendre. Mais on a vécu une aventure incroyable, et on a raconté l’histoire que l’on souhaitait, et de la façon dont on le voulait», a commenté dans une vidéo et une lettre postées sur Twitter le co-créateur de Pose avec Ryan Murphy, Steven Canals.

«À l’époque, on ne voyait pas beaucoup de personnages noirs ou latinx qui se trouvent être aussi LGBTQ+ sur les écrans. J’ai donc écrit un premier brouillon du pilote, que méritait mon moi plus jeune. 'Pose' a été conçue comme une lettre d’amour à la communauté underground ballroom de NY, à ma ville adorée de New York, à ma famille trans et queer, à moi», a-t-il expliqué avant de s’adresser aux fans du show.

«Même si vous serez tristes de voir la série faire ses adieux, je peux vous promettre que cette saison sera remplie d’amour, de rires et, oui, de larmes attendues du côté de la famille Evangelista. Ni moi ni mon incroyable équipe n’avions en tête de révolutionner le paysage télévisuel quand on s’est lancés dans cette série. Je voulais seulement raconter une histoire sincère sur la famille, la résilience et l’amour. On vous aime et on espère que vous nous rejoindrez pour célébrer cette ultime saison».

“we got to tell the exact story we wanted, as we wanted to tell it, and I’m incredibly honored and grateful.“—@MrRPMurphy. #posefx returns for its final season may 2, only on fx. pic.twitter.com/S5uV3fXcRY — FX Networks (@FXNetworks) March 5, 2021

Lancée en 2018 sur FX (et diffusée sur Canal+ en France), Pose est la première série à mettre en scène le monde des ballrooms dans le New York underground des années 1980 et 1990. Traitant de l’importance du voguing pour la communauté queer, mais aussi de sujets tels que l’arrivée du VIH et les violences commises envers les personnes gays et trans, la série s’est aussi distinguée en engageant le plus de talents transgenres pour jouer des personnages trans à l’instar de Dominique Jackson, Indya Moore ou encore Angelica Ross.

Les sept épisodes de la saison 3, qui comportera sept épisodes, seront diffusés à partir du dimanche 2 mai aux Etats-Unis et dès le lendemain en France sur Canal+.