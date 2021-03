Loana : de quoi va parler le documentaire «Loana, une lofteuse up and down» diffusé ce soir sur C8 ?

Le documentaire «Loana, une lofteuse up and down» sera diffusé ce jeudi, à 21h15 sur C8. Et verra la star de la téléréalité évoquer les moments marquants de son existence.

Signé par Guillaume Genton, réalisateur et chroniqueur de Touche pas à mon poste, et Thibault Gitton, ce documentaire suivra Loana «sur les lieux marquants de sa vie», qui pormet «de livrer sa vérité au public, qui ne l'a jamais lâchée», précise-t-on dans un communiqué. Sa célébrité soudaine, l’épisode de la piscine dans Loft Story, sa médiatisation, sa descente aux enfers, etc. elle y retrace son parcours chaotique – avec ses joies et ses peines – mais aussi ce qu’elle décrit comme le «moment le plus horrible» de sa vie : sa grossesse non désirée et l’abandon de sa fille, Mindy. Un témoignage bouleversant dont C8 a diffusé un extrait.

« Ce n’était pas un enfant désiré »





En exclusivité, Loana témoigne au sujet de la naissance de Mindy, sa fille.





« Loana : Une Lofteuse Up and Down” un documentaire inédit, jeudi 11 mars à 21h15 sur #C8 pic.twitter.com/nWD3VYWi6W — C8 (@C8TV) March 10, 2021

Le tournage de ce documentaire a été très mouvementé en raison des récents problèmes de santé de Loana. Il y a quelques jours, l’ancienne star de la téléréalité s’est retrouvée au cœur de l’actualité après être tombée dans le coma suite à une overdose médicamenteuse. Selon les propos de Gilles Verdez sur le plateau de Touche pas à mon poste, hier, Loana se trouverait actuellement dans un état de grande fragilité psychologique. «Elle a envoyé des messages à une partie de son entourage où elle parlait d'une tentative de suicide à venir», a-t-il affirmé.