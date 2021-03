Loft Story : Benjamin Castaldi prépare une émission pour les 20 ans avec les candidats de la première saison sur C8

C’est en avril 2001 que les téléspectateurs découvraient les images de la toute première téléréalité d’enfermement française, «Loft Story». Vingt plus tard, Benjamin Castaldi, qui en était l’animateur, prévoit de réunir les candidats au cours d’une soirée spéciale sur C8.

Selon le site du journal Le Parisien, cette émission célébrera le concept adapté de Big Brother – qui a ouvert la voie au déferlement de la téléréalité qui a suivi – en présence d’anciens candidats. «La liste des invités n'est pas complètement arrêtée», précise l’article.

Si Loana, ou encore Julie et Christophe – qui se sont rencontrés sous l’œil des caméras de Loft Story – sont quasiment assurés d’être présents, d’autres sont d’ores et déjà à rayer de la liste. Mal à l’aise avec la célébrité qui a suivi son passage dans l’émission, Philippe a souhaité retrouver l’anonymat.

Laure de Lattre, qui est devenue Laure Jeandemange, s’est souvent exprimée sur la violence qui a suivi sa sortie du Loft, et sa joie de laisser ce passé derrière elle depuis son mariage avec son époux, Fabrice. «J'étais très contente de changer de nom au moment de mon mariage. Vraiment. Et de me débarrasser de Laure de Lattre», avait-elle confié selon Voici.

Devenu un DJ réputé, et victime de quelques pépins de santé ces derniers mois, Jean-Édouard Lipa a pris ses distances avec Loft Story depuis des années maintenant. Il est donc fort probable qu’il décline l’invitation.