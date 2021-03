Top Chef : cet ustensile atypique qui a épaté Guy Savoy

Pour sa première participation à Top Chef, Guy Savoy a défié mercredi soir les candidats encore en lice avec une épreuve de haute volée. Mais ce grand nom de la gastronomie française ne s’attendait sans doute pas à autant de créativité de la part des cuisiniers.

Après l’épreuve «Qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Pairet ?» remportée par Sarah et Thomas, directement sélectionnés pour la semaine prochaine, les autres candidats devaient réussir le défi de Guy Savoy s’ils souhaitaient poursuivre l’aventure.

Leur mission ? Jouer sur les textures et les couleurs pour rendre à la soupe, ce plat populaire, ses lettres de noblesse. Et les «Top Chef en herbe» ont tout tenté pour épater Guy Savoy, reconnu mondialement pour sa recette à base d’artichaut et de truffe.

La preuve avec le binôme Charline et Matthias de la brigade bleue de Philippe Etchebest. Pour leur soupe lait de coco, citronnelle, curry, combawa, champignons et mangues sautés, et foie gras poêlé (sans oublier le crémeux de coriandre imaginé à la dernière minute), ces deux-là sont allés loin, très loin. Au moment de la dégustation, Matthias est apparu devant le chef triplement étoilé le plat dans une main, et une perceuse dans l’autre.

"C’est peut-être ça la créativité sans limites : avec une perceuse"



Matthias et Charline veulent servir une soupe dans une noix de coco #TopChef mercredi à 21.05 pic.twitter.com/6j8av0Gx51 — M6 (@M6) March 7, 2021

Surpris dans un premier temps de voir cet outil de bricolage prendre la place des traditionnels couverts, Guy Savoy a finalement apprécié ce choix audacieux. Utiliser une perceuse pour faire des trous dans la noix de coco puis verser le contenu directement dans l’assiette, c’est «bien joué», selon le chef. Même si ce dernier aurait aimé une perceuse peut-être plus esthétique... et sans fil.

Les internautes n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux, la plupart restant sceptiques quant au recours à une perceuse pour servir un plat gastronomique.

Par contre la perceuse... un petit marteau aurait été plus sympa...





Mais très belle assiette #TopChef — Salimata (@itsmesali) March 10, 2021

Après massacre à la tronçonneuse service à la perceuse #TopChef — Chef Kika Boulon du Hub Hitman pas d'Halloween (@KikaRobot) March 10, 2021

Ils sont au courant que perceuse sans fil a été inventée depuis un moment ? #TopChef pic.twitter.com/rMbNo1c7Oi — Sabish (@Sabish57) March 10, 2021

Guy Savoy quand le mec va arriver avec sa perceuse #TopChef pic.twitter.com/pg7N17efqv — Yekelle© (@YekelleAddict) March 10, 2021

Ce coup de perceuse s’est néanmoins révélé gagnant pour Charline et Matthias. Leur «Foie gras sous les cocotiers» a été choisi par le chef, avec une qualification à la clé.