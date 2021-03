Top Chef : quel candidat a été éliminé hier soir ?

Mercredi soir, la compétition faisait rage dans la saison 12 de Top Chef autant que sur le terrain du Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions. Au terme de l’épisode 5 ponctué d’épreuves redoutables, le chef Michel Sarran a perdu l’un de ses candidats.

C’est en effet Bruno Aubin de la brigade jaune qui a été éliminé en dernière chance. Et pourtant, ce cuisinier de 31 ans, originaire de Vouillé, près de Niort, et qui officie au restaurant de l’hôtel de luxe Le Narcisse Blanc à Paris, n’a pas démérité pendant les épreuves. Celui qui avait épaté Michel Saran et Sébastien Bras avec son cœur coulant dans les premières semaines du concours, a réussi quasiment un coup de maître lors de l’épreuve revisitée «Qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Pairet ?». Accompagné de la jeune Charline Steingel, gagnante d’Objectif Top Chef et membre de la brigade bleue, Bruno Aubin est arrivé 2e ex-aequo avec les chefs grâce à une très belle assiette gastronomique autour du fromage.

Puis, les choses se sont corsées lors de la deuxième épreuve face à Guy Savoy. Pour sa première participation à l’émission, le chef triplement étoilé avait lancé un défi de taille aux candidats : proposer une soupe inoubliable. Avec son acolyte Arnaud, Bruno Aubin s’est lancé dans la préparation d’une soupe miso à la française à base de bouillon de canard, de citronnelle, d’huîtres fumées et de foie gras. Avec en ligne de mire : l’utilisation d’une machine à dépression pour la dégustation. Mais ce fut le coup de grâce pour le binôme. La machine n’a pas fonctionné, le bouillon n'a pas eu le temps d’infuser, et Bruno Aubin peu à l’aise devant les caméras, a également perdu tous ses moyens devant Guy Savoy. Envoi direct en dernière chance après un «C'est bon mais pas très bon».

Là encore, malgré une épreuve plutôt réussie pendant laquelle il fallait sublimer le magret de canard, le candidat de Michel Sarran n’a pas fait le poids face à Chloé Charles et Baptiste Trudel, coup de cœur des chefs avec son ceviche de canard.

Avant de quitter les cuisines, Bruno Aubin a déclaré, très ému : «Je n’ai pas de regrets. J’ai tout donné dans cette assiette (…). Top Chef va rester gravé en moi. (Cela) va me porter et me faire prendre conscience que je suis capable de faire plein de choses, mais qu’il faut ce petit grain de folie que j’apporte en plus». «En tout cas, je crois en toi. Fais-toi confiance et vas-y. Existe», lui a répondu le chef Michel Sarran.

L’étau se resserre donc de plus en plus pour les candidats. Après Yohei Hosaka, Adrien Zedda, Jarvis Scott, Mathieu Vande Velde, Pierre Chomet et donc Bruno Aubin, qui devra rendre son tablier ? Réponse mercredi prochain sur M6.