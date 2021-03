Angèle : sa compagne Marie Papillon fait des confidences sur leur romance

Très discrète à ce sujet habituellement, la vidéaste Marie Papillon s’est confiée sur sa relation avec la chanteuse Angèle.

Interviewée pour le numéro de mars 2021 de Têtu, la jeune femme, bien connue des internautes pour ses vidéos humoristiques «Marie dans ta boîte» publiées sur son compte Instagram, a notamment fait savoir ce que ça lui faisait d’être catégorisée « copine de ». « Si les gens veulent me catégoriser comme ça, je ne peux pas y échapper. En revanche, je ne sors pas du chapeau, puisque j'avais quand même une grosse communauté avant d'être avec Angèle », a-t-elle répondu.

Quant à savoir pourquoi elle ne souhaite pas que leur histoire soit médiatisée, elle a expliqué : « Je suis discrète sur notre histoire parce que c'est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu'on a envie de montrer, rien de plus ».

Marie Papillon a cependant conscience de l’importance que peut avoir son histoire d’amour : « J'ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça c'est normal. J'ai envie de le faire pour nous toutes », a-t-elle confié.

Très discrète elle aussi, Angèle avait en août 2020 subtilement dévoilé être en couple avec Marie Papillon avec un message posté sur son compte Instagram. Une photo d’elle portant un t-shirt sur lequel était inscrit « Portrait of Women who love Women ». Dans la légende, l’interprète de « Balance ton quoi » avait écrit : « Portrait of Women who love Women. Au moins, c’est clair... enfin non pas claire, Marie. » Le tout accompagné d'un émoji papillon.