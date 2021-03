The Boys : le spin-off dévoile son casting

Tandis que la saison 3 de The Boys est en cours de production, le spin-off, annoncé en septembre dernier, a déjà commencé à recruter ses héroïnes.

Les actrices Jaz Sinclair (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) et Lizze Broadway (The Rookie) feront partie des têtes d’affiche, ont révélés les magazines spécialisés américains.

On en sait encore peu sur leur rôle respectif, à savoir que la première jouera une certaine Marie, et la seconde Emma, la fille d’une célèbre super-héroïne présentée comme une étudiante sympathique mais qui cache un noir secret.

Le spin-off de The Boys, qui n’a pas encore de titre, suivra les aventures des membres de l’équipe de justiciers G-Men (une satire des X-Men), de jeunes super-héros inscrits à l’université Vought.

Décrite comme irrévérencieuse et à mi-chemin entre une comédie young adult et Hunger Games, cette nouvelle série suivra la vie de ces super-héros qui mettent «leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve pour obtenir les meilleurs contrats dans les meilleures villes», détaille Variety.

C'est le showrunner de The Boys Eric Kripke qui produira ce spin-off, tandis que le scénariste et producteur exécutif de la série d’Amazon Prime, Craig Rosenberg, officiera en tant que showrunner.