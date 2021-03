The Voice : l'élimination de Sandraline suscite l'indignation des internautes

Un choix vivement contesté. Ce samedi 13 mars a eu lieu l’avant-dernière session des auditions à l’aveugle de la saison 10 de l’émission «The Voice». Une soirée notamment marquée par l’élimination de la candidate Sandraline, et qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

Dotée d’une voix rock et saoul exceptionnelle, cette mère de famille a conquis un bon nombre de téléspectateurs en interprétant le titre «River» de Bishop Briggs.

Malheureusement, Vianney, Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine n’ont pas été autant subjugués par sa prestation. Aucun des quatre coachs ne s’est retourné, mettant ainsi fin à son aventure dans The Voice.

«on devient extrêmement exigeants»

«Excusez-nous, mais vous êtes tellement sauvage... qu’il y a un certain moment, on se dit : ‘Il faut qu’elle reste comme ça’», a notamment déclaré Florent Pagny, avant d’ajouter : «Ce que vous avez proposé, je ne l’ai jamais entendu. Continuez ce que vous faites parce que c’est hyper intéressant».

«C’est très impressionnant ce que vous faites», a affirmé de son côté Marc Lavoine. «La projection est compliquée pour des gens comme nous qui essayons de former des équipes et de projeter dans l’avenir ce qu’on peut vous apporter», a-t-il poursuivi.

L’interprète du tube «Elle a les yeux revolver» a ensuite expliqué qu’à ce stade de la compétition, les jurés font preuve d’une grande exigence : «Pardonnez-nous, c’est vrai que la compétition est très difficile. Là, on devient, maintenant, extrêmement exigeants. Peut-être un peu trop, d’ailleurs. Et on se pose peut-être un peu trop de questions».

Après son passage, de nombreux internautes scandalisés ont fait part de leur colère et de leur incompréhension sur les réseaux sociaux.

«Venez on la fait percer»

«Là, il y a des candidats qui passent à la trappe alors qu’ils sont 100 fois meilleurs que ceux qui sont pris», «Une prestation magistrale et personne ne se retourne», «Avoir une voix pareille et un tel charisme et pas un ne se retourne…», «Le jury est sourd et aveugle», «Honteux», peut-on notamment lire sur Twitter.

Elle méritait largement d'être qualifiée, une très grande voix, bravo à #sandraline



Comme quoi #thevoice ne juge pas sur la voix, mais sur leurs préférences de music... — Carpentier Yohann (@CarpentierYoha1) March 13, 2021

. Ça fait très longtemps que je n’ai pas regardé #thevoice ... et ce soir je tombe sur la prestation magistrale de #sandraline , personne ne se tourne et je me rappelle pourquoi j’avais décroché https://t.co/r6xdRMRCie — Zaho io (@zaho_io) March 13, 2021

#Sandraline .. Avoir une voix pareille et un tel charisme et pas un ne se retourne .. #TheVoice pic.twitter.com/LBcWxw1YY6 — Sam Deghout (@SamDeghout) March 13, 2021

#thevoice les coach, ils osent même pas appuyer, les candidats chantent mieux qu’eux, virez moi ça et mettez des vrai coach qui on peur de rien ! Là y a des candidats qui passe à la trappe ils sont 100x meilleurs que ceux qui sont pris, je regardes même plus ça m’a soûlé — yohan (@yohancnt) March 13, 2021

#Sandraline elle est venue dans #TheVoice car elle a une VOIX mais les juges font la fine bouche.. ils n’ont pas les épaules pfff — Look4MC (@GetTheLookMC) March 13, 2021

Certains ont même tenté de la faire «décoller», en encourageant les internautes à l’ajouter sur Instagram. «Venez on la rajoute fort sur les réseaux et on la fait décoller nous-mêmes puisque ce Jury sert à rien», a tweeté un utilisateur. «J’ai retrouvé Sandraline sur Instagram et c’est une vraie artiste. Venez on la fait percer», a écrit un autre.