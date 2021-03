6x confiné.e.s : Le délirant film à sketches avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier et Félix Moati à voir ce soir sur Canal+

Un an tout juste après le premier confinement, et alors que la crise sanitaire n’est pas encore terminée, la chaîne Canal+ diffuse ce lundi soir sa dernière création originale, un projet décalé sur le confinement vu par six réalisateurs dont l'humoriste suisse Marina Rollman et Antoine de Bary (Mes jours de gloire).

Un délirant film à sketches en 6 épisodes de 20 minutes porté par un casting quatre étoiles : Vincent Cassel, Jérémy Ferrari, Ludivine Sagnier, Félix Moati, William Lebghil, Gilbert Melki, Laura Felpin, Sophie-Marie Larrouy, Manoel Dupont, Alexandre Kominek ou encore Jean-Claude Muaka.

Entre un DJ condamné à proposer ses sets depuis chez lui via YouTube, une bande de délinquants contrainte de troquer ses magouilles habituelles pour des arnaques aux masques et au gel hydroalcoolique, ou encore une famille bourgeoise sortie brutalement de son ennui par un inconnu tombé en panne dans son jardin, 6X Confiné.e.s va régaler les amateurs d’originalité et d’humour.

La tonalité de l’ensemble, qui s’accorde tout de même quelques passages plus graves, penche en effet résolument vers la comédie, comme le confie Adrien Maillard qui a réalisé l’épisode L’amour du game : «J’ai moi-même vécu une séparation difficile au début du confinement. Si cela m’a procuré de longues heures de souffrance, prostré sur le canapé, j’ai aujourd’hui envie d’en rire. J’ai imaginé deux amoureux, Victoire et Tarek, qui vont vivre le confinement de manière totalement opposée, et dont le couple va se trouver mis à rude épreuve…», explique le réalisateur qui voulait «exorciser par l’humour» sa rupture. «Comme ça a été une période difficile pour nous tous, je ne voulais pas plomber l’ambiance», s’amuse-t-il.

Pour chacun des personnage de 6X Confiné.e.s, il s’agit en fait de survivre soit à la cohabitation, soit à la solitude. «Que se passe-t-il à l'intérieur quand il ne se passe rien dehors ? Dans les appartements, dans les maisons, dans les têtes ? Qu'est ce qui émerge lorsqu'on est coincé durant des semaines en coloc avec sa famille, des presque inconnus ou en couple sans échappatoire ?». Réponses ce lundi 15 mars sur Canal+ et sur MyCanal.