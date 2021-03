Coronavirus : les Français passent 4 heures de plus par jour devant la télévision

Selon un sondage publié par le magazine «Télé Star», les Français passeraient 3 à 4 heures de plus par jour devant la télévision depuis le début de la crise sanitaire.

Les lecteurs de Téléstar ont été interrogés sur leurs nouvelles habitudes télévisuelles prises depuis le premier confinement. Résultat : la majorité d'entre eux regarde beaucoup plus la télévision qu'avant.

Pour expliquer ce changement d'habitudes, la plupart ont exprimé le souhait de se changer les idées.

Et parmi les émissions les plus plébiscitées, on retrouve sans grande surprise : Koh-Lanta, The Voice et Le Meilleur pâtissier.

Par ailleurs, le magazine a également révélé qu'un Français sur trois s'était abonné à une plate-forme de streaming pendant le premier confinement. Et parmi ces nouveaux abonnés, près de 95% ont décidé de le renouveler.