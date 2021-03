Grammy Awards 2021 : les looks les plus extravagants

Malgré la crise du Covid-19 et les mesures sanitaires drastiques en vigueur, les stars ont répondu présentes pour célébrer ce dimanche la 63e cérémonie des Grammy Awards et ont pour cela comme de coutume sorti leurs plus beaux (parfois très excentriques) atours.

Harry Styles n’est pas passé inaperçu avec son boa.

Harry Styles, sporting a fitted black leather suit and green feather boa, opened the #Grammys with a laid-back version of his hit song “Watermelon Sugar.”#GRAMMYs #grammys2021 pic.twitter.com/DzWl7gtn5z — Rasbhari (@Rasbhari6) March 15, 2021

Noah Cyrus était tout de blanc vêtue sur le red carpet.

H.E.R. a préféré un violet très seventies.

Beyoncé a opté pour une robe en cuir noir, un tantinet plus discrète que celle d’une autre reine de la soirée, Megan Thee Stallion.

Tendance plus futuriste du côté de DojoCat venue interpréter «Say so» moulée dans une combinaison en latex.

With her twice-nominated “Say So” hit @DojaCat ruled the 63rd #GRAMMYs with her showstopping performance https://t.co/vKDgpHVlTa — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2021

Ambiance guerrière pour Cardi B, mais rose pour le côté girlie.

Tandis que Taylor Swift a célébré l'arrivée du printemps avec un bouquet de fleurs.

When you accept the GRAMMY for Album Of The Year with your crew. #GRAMMYs pic.twitter.com/8SY8dypUyH — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2021

La température est montée d'un cran avec Dua Lipa qui a plongé l’audience dans une ambiance radicalement estivale.