Grammy Awards 2021 : les temps forts de la cérémonie

Sans public et entourée de strictes précautions sanitaires coronavirus oblige, la 63e édition des prestigieux Grammy Awards a néanmoins convié de nombreux artistes à se produire sur scène et a envoyé l’artillerie lourde pour faire le show.

Un an après les premières fermetures de salles de concert américaines, la soirée de Grammy a tenu à offrir du grand spectacle aux téléspectateurs. « Je sais que ça fait longtemps que vous n’avez pas pu aller à un concert, moi non plus. Alors ce soir nous vous apportons le concert à domicile », a lancé le maître de cérémonie de cette soirée, le présentateur et humoriste Trevor Noah.

Le chanteur britannique Harry Styles a donné le coup d'envoi de la cérémonie avec une version entraînante de son tube « Watermelon Sugar », vétu d'un costume de cuir noir très rock et d'un boa vert.

La soirée a fait la part belle aux femmes en récompensant notamment Beyoncé qui devenue l'artiste féminine la plus titrée dans l'histoire des Grammy Awards, avec 28 trophées et Taylor Swift, qui avec le Grammy de l’Album de l’année pour album Folkore, égale désormais Paul Simon, Frank Sinatra et Stevie Wonder au top des artistes ayant le plus reçu de Grammy Awards de l’Album de l’année (trois chacun).

Parmi les artistes conviées à se produire sur scène, les rappeuses Cardi B et Megan Thee Stallion ont interprété leur sulfureux titre WAP qui célèbre le désir des femmes, en effectuant des poses plus suggestives et le fameux « twerk » sur un lit géant.

Pour la première fois sur la scène des Grammy, le groupe phénomène de K-Pop BTS a mis le feu avec le bien-nommé tube Dynamite.