Marvel : «Falcon et le Soldat de l'Hiver» arrivent sur Disney+

Une nouvelle série Marvel à découvrir. Après «WandaVision», c’est au tour de «Falcon et le Soldat de l’Hiver» de se lancer sur Disney+ avec un premier épisode à découvrir dès ce vendredi 19 mars.

Déclinée en 6 épisodes, cette série pilotée par Derek Kolstad (John Wick) et Malcolm Spellman (Empire) suit les aventures de Sam Wilson et Bucky Barnes – respectivement incarnés par Anthony Mackie et Sebastian Stan – dans une histoire qui s’inscrit dans la Phase 4 du MCU (Univers Cinématographique Marvel, ndlr) initiée par WandaVision.

Dans «Falcon et le Soldat de l'Hiver», les deux héros vont devoir s’associer malgré leur apparente méfiance l’un envers l’autre afin de faire face à un groupe masqués fidèles aux idées du Baron Zemo (Daniel Brühl), le vilain aperçu dans «Captain America : Civil War». A quelques jours de la mise en ligne du premier épisode, Disney+ a dévoilé une nouvelle bande-annonce très prometteuse.

Selon les premiers échos venus de la presse américaine, «Falcon et le Soldat de l'Hiver» promet d’offrir un développement passionnant des deux personnages principaux, mais aussi de l’action dont la qualité n’a manifestement rien à envier aux blockbusters proposés par Marvel au cinéma.