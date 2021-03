Staged : c'est quoi cette série avec David Tennant qui démarre ce lundi sur Canal+ ?

La série à l’humour so british «Staged», avec les deux comédiens de la série «Good Omens» David Tennant et Michael Sheen, arrive sur Canal+ et MyCanal.

Créée par Simon Evans et Phin Glynn, elle suit le quotidien de deux célèbres acteurs anglais contraints de rester à leur domicile suite à l’instauration du confinement alors qu’ils s’apprêtaient à jouer Six Personnages en quête d'auteur, la pièce de Luigi Pirandello.

Pour les tenir prêts dès la réouverture des théâtres, leur metteur en scène a l’idée de leur faire répéter leurs textes par webcams interposées, un dispositif qui va s’avérer complexe pour les deux hommes, d’autant qu’ils ne maîtrisent pas vraiment les nouvelles technologies…

Brouillant habilement réalité et fiction, la série est emmenée par un trio plein d’autodérision composé de David Tennant (Doctor Who, Broadchurch), Michael Sheen (Masters of sex) et Simon Evans, rejoints au gré des intrigues par Georgia Tennant, Lucy Eaton, Anna Lundberg et une pléiade de guests, dont Samuel L. Jackson et Judi Dench, tout aussi truculents.

A noter que la saison 2 de Staged a vu le jour à la faveur du deuxième confinement et continue de suivre David Tennant et Martin Sheen ayant bien du mal à se faire à la nouvelle «normalité», entre crises d'égo, famille au bout du rouleau, et boulot devenu virtuel.

La série est à retrouver en exclu sur Canal+ les lundis 15 et 22 mars en deuxième partie de soirée, et en intégralité sur myCanal.