Le Seigneur des Anneaux : la série d'Amazon perd déjà son acteur principal et accumule les retards

Un des acteurs principaux du Seigneur des anneaux a quitté la série en plein tournage. Un nouvel événement qui devrait reculer une fois de plus la sortie sur Amazon Prime.

Prévue pour la fin 2021 ou le début 2022, la très attendue série inspirée du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien a commencé son tournage en début d'année 2020, mais la pandémie a bouculé son calendrier.

Cette fois c'est au niveau du casting que le ralentissement risque de se jouer. L'acteur Tom Budge annonce en effet qu’il ne fera finalement pas partie du programme. «C'est avec une grande tristesse que je vous écris pour vous annoncer que j'ai quitté ce projet», a-t-il écrit sur Instagram. « Après avoir vu les premiers épisodes tournés l'année dernière, Amazon a décidé de partir dans une autre direction avec le personnage que je jouais... », a-t-il précisé avant de remercier équipe. « Je veux remercier du fond du cœur notre extraordinaire équipe pour son amour, son soutien et son amitié pendant ce qui fut une expérience difficile et inhabituelle ».

Selon le site Indiewire, le studio a décidé d'engager un nouvel acteur, et Amazon aurait réglé ce changement de dernière minute à l’amiable avec l'éconduit.

Annoncée il y a déjà quatre ans déjà, la version en série du Seigneur des anneaux développée par J.D. Payne et Patrick McKay et réalisée par J.A. Bayona (Jurassic World 2, L'Orphelinat) n’en finit donc plus de faire attendre les fans et de cultiver le mystère quant à son contenu...

De nombreux sites spécialisés rapportent néanmoins que son action se déroulera au cours du Second Âge, à l'époque où Sauron accède au pouvoir et forge l'anneau unique, soit près de 3000 ans avant les événements du Hobbit et des trois premiers films de Peter Jackson.

Quant aux autres comédiens qui doivent apparaître dans la série, leurs noms ont été récemment révélés. Le casting sera notamment composé de Robert Aramayo et Joseph Mawle (vus tous les deux dans Game of Thrones), Maxim Baldry (Years and Years), Markella Kavenagh, ou encore Morfydd Clark. A moins que la production ne décide subitement de les remplacer eux aussi…