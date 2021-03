Meghan Markle et Harry : l'animateur britannique John Oliver explique ne pas avoir été «surpris» par l'interview avec Oprah Winfrey

Animateur britannique expatrié aux États-Unis depuis plusieurs années, John Oliver a confié ne pas avoir été surpris par les révélations de Meghan Markle à propos de la famille royale.

Invité de Jimmy Fallon dans l’émission The Tonight Show sur la chaîne américain NBC, John Oliver - qui avait déjà exprimé ses doutes en 2018 sur le fait que les choses se passent bien pour Meghan Markle au sein de la famille royale britannique - a confié avoir adoré l’interview accordée à Oprah Winfrey par Meghan Markle et le prince Harry.

«Je n’ai rien trouvé de très surprenant dans ce qui a été dit. C’est, malheureusement, ce que je pensais qui allait lui arriver quand elle a épousé Harry», explique-t-il, précisant qu’il en était arrivé à cette conclusion après des années à observer la famille royale britannique pendant son enfance passée au Royaume-Uni. «Ils m’ont toujours semblé être une famille avec de sérieux problèmes. C’est la manière la plus polie pour moi de le dire», poursuit l’animateur de l’émission Last Week Tonight sur HBO.

A la question de savoir s’il avait été choqué par une chose en particulier, John Oliver a répondu avoir été surpris d’entendre Oprah Winfrey précisé, le lendemain de l’interview, qu’Harry avait demandé qu’il soit précisé que «le prince Philip n’était pas raciste». «C’est là où je me suis dit : ‘Vraiment ?’ Okay, là, c’est vraiment surprenant», poursuit John Oliver.

Ce dernier a également pointé du doigt que la famille royale a toujours été paralysé par l'idée du changement, «car c’est là la définition même de leur famille, c’est que le pays change, le temps passe, mais la famille royale reste la même». «Or les années passent, et on réalise que ne rien changer n’est pas une bonne chose, parce que cela signifie que la société évolue autour de vous et que vous refusez de changer avec elle», poursuit-il.

John Oliver n’a pas pu s’empêcher de faire une allusion au prince Andrew, dont l’image publique a été sévèrement mis à mal après les révélations sur ses relations très personnelles avec le délinquant sexuel, Jeffrey Epstein. «La seule personne qui devait être ravi par toute cette histoire a dû être le prince Andrew. Je suppose qu’il était en train de faire du coude aux membres de la famille royale en disant : ‘Vous vous rendez compte de ce que Meghan a fait, hein ? Vous y croyez, vous ? Souillez le nom de la famille comme ça, nous couvrir de honte… elle a ruiné notre réputation, hein les gars ?’», s’amuse-t-il.