American Horror Story saison 10 : date de sortie, casting, intrigues... ce que l'on sait déjà

Retardée comme de nombreuses productions par la crise sanitaire mondiale, la saison 10 de la série horrifique American Horror Story est finalement attendue cette année.

Le retard est d’autant plus grand que le créateur Ryan Murphy a été occupé par de nombreux autres projets tels que «Ratched», «Pose» et «Impeachment : American Crime Story». Le tournage de la série se déroule actuellement à Provincetown dans le Massachusetts.

Le casting

Sarah Paulson, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock seront de retour tout comme Evan Peters. Frances Conroy est aussi annoncée. Autre arrivée prévue, celle de l’ancienne star de Maman j’ai raté l’avion Macaulay Culkin, qui a rejoint le casting en février 2020. Il devrait incarner un personnage totalement givré, et avoir une scène de sexe assez folle avec Kathy Bates.

« J’avais ce personnage vraiment dingue et j’ai demandé à parler à Macaulay au téléphone. En général, quand je caste des gens je ne les laisse pas lire les scénarios, je leur annonce de vive voix. J’ai dit : 'Ok, voilà le pitch.' Du coup, je lui ai parlé du personnage et je lui ai dit qu’il avait une scène de sexe assez folle et érotique avec Kathy Bates, parmi d’autres choses. Il a fait une pause et m’a dit : 'Je pense que je suis né pour ce rôle. ' Alors il a accepté tout de suite », a raconté Ryan Murphy dans une interview pour E !

« Quelque chose de méchant va arriver », a écrit le réalisateur en légende de la photo de tournage postée sur les réseaux sociaux.

Les intrigues

Série d’anthologie oblige, AHS propose des histoires différentes chaque saison. Purement fictives ou inspirées de la vie réelle, elles ont au cours des 9 premières saisons notamment mis en scène une ferme possédée, une apocalypse, un hôtel paranormal, ou encore un asile.

Après une saison 9 sous la forme d’un slasher dont l’action se situait sur un camp de vacances en 1984, les actrices Lily Rabe et Sarah Paulson annoncent une saison 10 « différente », qui plaira aux fans de la première heure avec des clins d’œil aux précédentes. Les nouveaux épisodes auront sûrement un lien étroit avec l’élément eau pressent la presse spécialisée, et mettra probablement en scène des monstres marins ou autres sirènes tueuses. Le fait que le showrunner poste des photos de bord de mer rend l’hypothèse vraisemblable, tout comme l'affiche présentant des dents acérées.

Plusieurs fans ont également émis l'hypothèse que la saison 10 pourrait être influencée par le meurtre non résolu d'une femme de Provincetown, Massachusetts, appelée la Dame des Dunes. Le fait que Murphy ait tagué Provincetown dans ses publications Instagram ajoute du crédit à cette théorie.

L’affiche de la saison 10 d'American Horror Story :

Tenus au secret, les acteurs dévoilent des détails au compte-gouttes.

Sarah Paulson a récemment donné une interview à Entertainment Weekly dans laquelle elle a donné de curieux indices sur son personnage : «Il a quelques problèmes, disons le comme ça. J'ai une couleur de cheveux que je n'ai jamais eue dans la vie ni dans la série. C'est ce que je peux vous dire. Et j'ai un super nom. J'ai un grand nom, mais je ne peux pas vous le dire ».

Lily Rabe s’est confiée à Collider : « Je peux dire que le personnage que j’incarne dans cette saison n’a rien à voir à ceux que j’ai pu jouer avant dans la série, et je passe un moment génial avec elle et mes camarades de jeu. J’adore cette saison. Les nouveaux fans de la série vont l’adorer, mais j’ai vraiment hâte de la partager avec les fans de longue date. Il y a quelque chose dans ces épisodes – j’aimerais pouvoir en dire plus... »

Quant à Finn Wittrock, il a révélé à Entertainment Weekly qu’il interpréterait pour la première fois en saison 10 « la personne la plus 'normale' que j’ai dû jouer dans cette série ». « Le ton est différent de beaucoup d’autres saisons », a confirmé l’acteur qui se réjouit que les saisons d'AHS se suivent mais ne se ressemblent pas. « Ce qui est fun avec cette série, c’est qu’elle ne fait jamais deux fois la même chose. C’est du genre : 'Tu veux venir et faire juste un épisode ?' ou 'Ça te dirait d’être au centre de l’intrigue cette saison ?', 'Tu veux jouer un tueur fou furieux ?', 'Viens jouer un père de famille relativement normal !' On ne sait jamais sur quoi on va tomber. »

Ryan Murphy a aussi posté cette photo :

La date de diffusion

Pour l’heure, la date de diffusion n’a pas été communiquée, ni par FX et Hulu qui diffusent la série outre-Atlantique, ni par Netflix qui la propose en France. Avant de la découvrir, les fans pourront sûrement jeter un oeil sur la première saison du spin-off de la série, inspiré quant à lui des « mythes, légendes urbaines et folklores horrifiques du monde entier ». Intitulé American Horror Stories, son premier trailer a récemment été dévoilé. Morts vivants, clowns maléfiques… Tous les ingrédients pour frissonner sont là.

L’affiche du spin-off :

Le trailer du spin-off :

Teaser de American Horror Stories, spin-off de American Horror Story. pic.twitter.com/ZI0mW0TQZh — HORROR BRASIL (@HorrorBRNews) March 1, 2021

A noter par ailleurs que la chaîne américaine FX a d’ores et déjà renouvelé AHS pour des saisons 11, 12 et 13.