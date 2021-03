Hippocrate saison 2 : la date de diffusion dévoilée

La saison 2 de «Hippocrate» sera lancée le 5 avril sur Canal+ à raison de 2 épisodes par soirée, tous les lundis, à 21h. Ils seront disponibles en streaming sur myCANAL.

Plus de deux ans après la diffusion de la saison, les abonnés de la chaîne cryptée retrouvent les personnages de cette série dans une saison 2 déclinée en 8 épisodes, créée et réalisée par Thomas Lilti et dont les premières images viennent de se dévoiler dans un teaser.

Le synopsis de la saison 2 a également été révélé par Canal+ :

«C’est l’hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté, inondant les urgences de l’hôpital Poincaré. Les soignants et les malades doivent se replier en médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré une santé fragile. Aucun des trois n’a de nouvelles d’Arben, parti sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital en crise, sous l’autorité du docteur Olivier Brun, le nouveau chef du service des urgences», peut-on lire dans un communiqué.

Les téléspectateurs retrouveront Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leklou, Zacharie Chasseriaud, Anne Consigny, ou encore Géraldine Nakache dans les rôles principaux. Un casting qui s’enrichit, dans cette saison 2, de la présence de Bouli Lanners dans le rôle du docteur Olivier Brun.

«C’est un personnage charismatique. Un médecin très investi, qui cherche toujours des solutions, même dans des conditions de travail détériorées. Avec la devise : on continue à faire de notre mieux. Mais son personnage, le docteur Brun, est aussi un maillon du système : il impose son exigence aux jeunes internes, moins solides que lui. Son management est parfois brutal. On retrouve cette brutalité dans la hiérarchie hospitalière, souvent excusée par l’investissement mis à soigner», précise Thomas Lilti à son propos.

Dans cette saison 2, la prise en charge des urgences rejoint le service de médecine interne des héros après la rupture d’une canalisation d’eau. Une manière pour la série de pointer du doigt la détérioration des conditions de travail des soignants.

«L’intérêt était double : raconter la violence d’un service des urgences avec des médecins en première ligne, et montrer un service où le personnel n’est pas préparé à affronter cette mission. Comme une métaphore de l’hôpital d’aujourd’hui où les soignants sont débordés et où l’outil de travail se délite. Cette saison a été écrite et en partie tournée avant la crise de la COVID-19 mais elle me semble on ne peut plus d’actualité en montrant un service au bord de l’implosion. Un hôpital déjà en souffrance où le moindre accroc peut se transformer en catastrophe», explique le showrunner.

«Dans ces huit épisodes, il va falloir écoper. Comment s’organise-t-on et quelles sont les décisions à prendre lorsque seules de mauvaises solutions s’offrent à nous ? Un événement dramatique survient dans cette saison qui démontre que le personnel soignant a beau se battre corps et âme, la situation est critique. Les soignants souffrent car on ne leur donne pas le bon outil pour travailler, avec les conséquences que cela implique pour tout le monde», continue Thomas Lilti.