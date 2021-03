La Traque : le téléfilm de TF1 «ne dévoile pas le vrai Michel Fourniret», selon le journaliste Oli Porri Santoro qui l'a rencontré

Diffusé le 15 mars, le téléfilm «La Traque» a dérangé des téléspectateurs dont le journaliste Oli Porri Santoro qui a eu l’occasion de rencontrer «l'Ogre des Ardenens», comme il l’a expliqué ce mardi sur le plateau de «Touche pas à mon Poste».

Selon ce dernier, qui est le seul à avoir pu interroger le tueur lorsqu'il était en prison, ainsi que son fils Sélim pour les besoins de son livre «Le fils de l'ogre : Enquête dans le cerveau du tueur en série Michel Fourniret», le feuilleton de TF1 s’éloigne énormément de la réalité.

«Tout est faux, c'est une fiction adaptée d'un roman. On nous survend des flics qui auraient bien fait leur enquête. C'est faux. Il est connu depuis 1966 pour des faits de pédophilie. Il a eu le champ libre (...) c'est une insulte pour tout ce qui s'est passé, pour les victimes dont on n'a pas encore découvert, ne serait-ce, que l’existence», a-t-il affirmé, citant au passage ce qu'il estime des incohérences : « On voit Michel Fourniret en train de prier la Vierge Marie, il n'est pas catholique. (...) On voit Sélim ouvrir la porte aux policiers, venus arrêter son père. Il n'était même pas présent au domicile ce jour-là ».

"C'est une parodie"





Oli Porri Santoro, auteur et proche du fils de Michel Fourniret donne son avis sur le téléfilm de TF1 "La Traque" #TPMP pic.twitter.com/ngbwXdL9cC — TPMP (@TPMP) March 16, 2021

Le journaliste Oli Porri Santoro n’est pas le seul à avoir été choqué par la fiction de TF1. Au moment de la diffusion des téléspectateurs ont eux aussi manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux, jugeant à l’instar de Sélim Fourniret, le fils de Michel Fourniret qui s’était fermement opposé à sa diffusion, que le film «ne respectait pas les victimes».