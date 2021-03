Les Chevaliers du Fiel : Éric Carrière et Francis Ginibre seront ce vendredi soir en direct sur C8 avec leur nouveau spectacle « Les Décoiffeuses »

Les Chevaliers du Fiel, alias Éric Carrière et Francis Ginibre seront ce vendredi soir en direct sur C8 pour proposer leur nouveau spectacle, inédit sur scène comme à la télévision, intitulé «Les Décoiffeuses».

Dans ce show qui s'annonce décoiffant, le duo toulousain incarne Véronique, une coiffeuse rock’n’roll et Gislaine, une prof dépressive qui profite du salon pour «se raconter leurs vies, leurs amours et leurs envies».

« Francis joue Véronique. C’est une nana qui voulait être chanteuse mais elle est dans un salon de coiffure. Elle est quand même rock ‘n’roll dans sa manière de penser et de faire. Et moi je joue Gislaine, qui est une prof dépressive, qui vient soigner ses maux chez le coiffeur. C’est le café du commerce. À part leurs histoires d’amour, leurs rêves, leurs fantasmes, la coiffeuse et sa cliente parlent aussi du Covid. C’est confessionnel, et elles se libèrent sur la fin», a expliqué au micro de Sud Radio Francis Ginibre qui trouve « excitant » de jouer en direct à la télé ce spectacle, leur 25e en 20 ans.

C8, où leur show « Noël d’Enfer !» avait notamment rassemblé près de deux millions de téléspectateurs, entamera la diffusion des Décoiffeuses, ce « shampooing pour l’âme » comme elle l'annonce, à 21h15 ce vendredi 19 mars.