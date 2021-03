Pékin Express : une séquence avec les Parisiennes a beaucoup contrarié les internautes

Un passage-clé de l’épisode de Pékin Express diffusé ce mardi 16 mars a particulièrement fait réagir les téléspectateurs.

On y voit les « Parisiennes », le binôme de candidates composé de Rose-Marie et Cinzia, réussir à convaincre Miri, un automobiliste grec, de les déposer directement au point d’arrivée de l’étape du jour pourtant situé à cinq heures de route, et très loin de sa destination initiale.

Les deux jeunes femmes ont assumé user stratégiquement de leur charme pour que l’homme, visiblement conquis, accepte de les emmener, lui promettant d’aller boire un café avec lui à l’arrivée. Une promesse qu’elles n’ont finalement pas tenue, ce qui a ému les téléspectateurs de Pékin Express, en témoigne les nombreux messages postés sur les réseaux sociaux.

Elles ont même pas dit au revoir à Miri... je suis dégoûtée... #PekinExpress pic.twitter.com/GX5hbkPcQO — NORA (@Joysnac) March 16, 2021

Pauvre Miri purée il m’a fais trop de la peine, des sacrées conasse même pas un sourire avant de partir #PekinExpress pic.twitter.com/xsHDAX7hWM — (@d_farafin) March 16, 2021

#pekinexpress Miri ils les emmène jusqu’a Pekin direct même pic.twitter.com/e0EuRqMT4a — Robiiiin (@mugiwaraRobiin) March 16, 2021

Miri qui va attendre les deux nanas au café demain à Kalambaka #PekinExpress pic.twitter.com/a4iDZvjBiq — Kip pouching Daniel (@lzedr_) March 16, 2021

je suis comme ça devant Miri qui s’est fait piegonner par les parisiennes #PekinExpress pic.twitter.com/QShbcpflr7 — Clarita (@clacla_yo) March 16, 2021

Y a que moi qui ai de la peine pour Miri ? #PekinExpress2021 #pekinexpress — momo (@maishhhhhhhhh) March 16, 2021

Il me fait tellement de la peine elle lui ont même pas dit au revoir #PekinExpress pic.twitter.com/AcYOOeKPJP — Maëlys (@maelysgrs) March 16, 2021

Je pense encore à Miri il était si gentil, il méritait archi pas ça #PekinExpress2021 #PekinExpress pic.twitter.com/nMLrHx5VMP — Manal (@_Manal_212) March 16, 2021

Quand tu vas devoir justifier 800km pour aller chercher du pain #PekinExpress pic.twitter.com/3yStIrrrNQ — PrsEddy (@PeresEddy) March 16, 2021

Miri est une star d'un soir en France et il le saura même pas... #PekinExpress2021 #pekinexpress pic.twitter.com/UzZPGO0WZ2 — Princesse Guerrière (@Pr_Guerriere) March 16, 2021

On raconte que Miri attend encore au bord de la route le sourire figé #PekinExpress — chapichapo (@RossiSylvie4) March 16, 2021

Miri qui espérait un café et un plan Q, il finis sans essence et 5h dans les dents... jpp #PekinExpress2021 #PekinExpress pic.twitter.com/RKoCeWyGrd — MaximeR (@RobinMaxime6) March 16, 2021

«Nous, on sait que ça va pas être possible (de prendre un café avec Miri, ndlr), parce que quand on va arriver on va devoir courir vers Stéphane mais là on n'a pas le choix que de se la jouer stratégiques et de jouer les ingénues », ont-elles admis face caméra avant de confier se sentir « un peu coupables » : « on veut pas l'abandonner comme ça, sauf que nous on n'a pas le temps ».