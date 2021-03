Top Chef : ce qui attend les candidats ce soir

La sixième semaine de compétition de Top Chef saison 12 sera diffusée ce soir. De nouvelles épreuves toujours plus singulières mettront au défi les neuf candidats toujours en lice.

Après l’élimination la semaine dernière de Bruno, cuisinier attachant de la brigade de Michel Sarran, les candidats ne seront pas épargnés ce soir. Leur technicité et leur inventivité seront mises à l’épreuve par le chef deux étoiles Pascal Barbot, avant d’être confrontés à un challenge de taille, lancé par le chef espagnol Angel Léon, à l’origine d’une méthode de cuisson révolutionnaire.

Le riz au centre de toutes les attentions

Pour sa première participation à Top Chef, le chef doublement étoilé Pascal Barbot joue la carte du produit. Parce que selon lui en cuisine « tous les produits sont égaux », il met au défi les candidats de sublimer le riz. Un grain qui se décline sous mille formes - long, blanc, noir, Koshi - qui devra être cuisiné parfaitement avec pour objectif de régaler les papilles. Intransigeant sur la cuisson de cet aliment, le chef attend des candidats qu'ils se surpassent sur les assaisonnements, les textures et fassent preuve d'audace.

Avec son plat, Chloé arrivera-t-elle à impressionner le chef Pascal Barbot ? La pression monte

#TopChef mercredi à 21.05 pic.twitter.com/ylURrGtkOp — M6 (@M6) March 16, 2021

Une épreuve qui a ravi Chloé, malgré quelques inquiétudes, comme en témoigne cet extrait. Si la cuisson est capitale pour réussir l'épreuve de Pascal Barbot, elle sera aussi au centre du défi proposé par Angel Léon, élu «chef européen de l'année» en 2017.

Une méthode de cuisson inventive

Les épreuves difficiles se succèdent cette saison. Les candidats ne pourront pas compter sur le chef trois étoiles Angel Léon pour les ménager. A l’origine d’un système de cuisson unique et spectaculaire à base d’eau et de sel concentré, qui au contact des fruits de mer se cristallisent en permettant une cuisson à 160 ° - méthode qui a coupé le souffle à Hélène Darroze - le chef Léon leur a imaginé un défi à son image. Comme le maître espagnol, les candidats au titre de Top Chef 2021 devront inventer un mode de cuisson éclair, sans sel, sans feu, sans four pour cuire un produit de la mer avec pour seul conseil du chef «de s'inspirer de la nature». Un challenge qui va mettre les nerfs des cuisiniers à vif.

« J’en ai le souffle coupé »#TopChef reçoit Ángel León, le chef 3 étoiles qui a révolutionné la cuisine



Mercredi à 21.05 en partenariat avec @KonbiniFr, @RTLFrance et @CuisineAZ pic.twitter.com/CKxCicUiCk — M6 (@M6) March 15, 2021

Pour rester dans le thème de la mer, les cuisiniers qui partiront en dernière chance auront une heure pour travailler la moule et tenter de rester dans la compétition.