Koh-Lanta : Jessica se confie sur sa vie personnelle compliquée

Un mois après avoir annoncé être en couple, Jessica a révélé s’être récemment séparée de nouveau compagnon. L’aventurière emblématique de Koh-Lanta a également perdu son emploi.

Une mauvaise passe sur laquelle elle s’est exprimée sur son compte Instagram, mais qui ne semble pas, pour le moment, atteindre son moral d’acier. Jessica, comme à son habitude, fait preuve d'une mentalité de battante, et parvient à prendre ces épreuves avec philosophie.

«Pour vous rassurer, je peux vous dire que ce sont les aléas de la vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça fait deux ans que j'essaie de retrouver une vie stable. Je cherche un appartement, un boulot stable simple et qui me plaît. (...) Je veux revenir à une vie très simple. De toute façon je l'ai toujours été. Oui, je fais des placements de produits, mais ce n'est pas une situation qui me permet d'avancer. C'est un plus. Du coup j'essaie comme beaucoup de personnes de m'en sortir», explique-t-elle.

Si l’ancienne candidate de Koh-Lanta a le sentiment d’avoir «échoué sur le plan professionnel et sentimental», elle souhaite désormais se concentrer sur sa relation avec sa fille, ainsi que sur son bien-être, avant d’envisager de s’engager à nouveau dans une relation. «C'était un poste qui me tenait énormément à cœur, un métier que j'aime faire», confie-t-elle à propos de la perte de son emploi.

«Et dans le domaine sentimental... C'est toute ma vie. Ce n'est pas une annonce pour les prétendants. Aujourd'hui, je n'en suis pas là. On rêve tous d'amour, de vieillir avec quelqu'un. Sauf qu'il y a des étapes. Aujourd'hui, je me reconstruis en tant que femme et en tant que mère. On verra tout ça plus tard. C'est vraiment le dernier de mes soucis», poursuit-elle.