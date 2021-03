L’acteur oscarisé Matthew McConaughey lance sa chaîne Youtube

Matthew McConaughey est un hyperactif. Alors qu’il annonçait au début du mois envisager de se lancer en politique et briguer la gouvernance du Texas, l’acteur américain au capital sympathie ultra côté vient d’inaugurer sa chaîne Youtube.

Une annonce faite sur Twitter en toute décontraction par le lauréat de l’Oscar et du Golden Globe du meilleur acteur dans un drame en 2014, pour sa prestation de patient atteint du sida dans « Dallas Buyer Club », et tout aussi mémorable dans « Le loup de Wall street ». Avec une ambition : partager sa philosophie de vie, montrer qui il est, et délivrer les «prescriptions qui l'ont aidées à naviguer dans ce rodéo qu'est la vie », le tout dans un esprit résolument décomplexé.

Tout sourire, lunettes sur le nez, Matthew McConaughey se lance avec humour dans la description de ce nouveau projet feel good : « Je vais partager qui je suis, qui je ne suis pas, ce en quoi je crois, ce que je fais ou ne fais pas et des approches de vie que j'ai trouvées utiles et constructives en cours de route». Filant la métaphore routière, il compte bien échanger ses bons tuyaux, à l'instar de « ces tas d'autocollants pour pare-chocs que j'ai vus, entendus, rassemblés et volés au cours de mes cinquante-et-une dernières années ici», avec pour objectif d'offrir «de quoi réfléchir, avec une gorgée de vin», le tout saupoudré de «quelques raps et rimes qui peuvent vous aider à vous remettre à l'heure». Une présentation faite justement en partie en rimes par un acteur qui a du flow.

Et de conclure «Amenez-vos drôles d'os (...) rejoignez-moi dans cette quête d'être plus moi et dans votre quête d'être plus vous car qu'avons-nous d'autre à faire ?»

Une initiative à son image : cool, décontractée et engagée.