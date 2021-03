L'actrice Katherine Heigl se sent «bionique» depuis qu'elle s'est fait poser des implants en titane

Alors qu’elle a interprété un chirurgien durant six saisons dans la série Grey’s Anatomy, Katherine Heigl s’est une nouvelle fois retrouvée au bloc, mais cette fois pour s'y faire elle-même opérer pour de vrai.

L'interprète d’Izzie Stevens a ce jeudi 18 mars fait savoir à ses abonnés sur Instagram qu’elle avait subi une intervention chirurgicale, et que les médecins lui avaient posé des implants en titane.

« Et bien... Je suis maintenant bionique !! J'ai maintenant deux plaques en titane dans le cou et je pourrais me tenir sur la tête pendant des heures... Je ne vais pas essayer mais laissez moi quelques mois et je vous épaterai !!, a-t-elle plaisanté en légende d'une photo d'elle assise sur un lit d’hôpital. Je suis profondément reconnaissante pour l'incroyable équipes de docteurs et d'infirmiers qui m'a sauvée de la douleur la plus atroce que j'ai jamais ressentie, et m'a bénie avec un nouvelle vie sans douleur ».

« Se diriger vers la chirurgie et les séjours à l'hôpital est toujours un peu effrayant et vous n'auriez pas pu me sentir plus à l’aise, a-t-elle continué d'adresser au personnel soignant. Merci de votre temps et de votre attention pour m'avoir aidée à vraiment comprendre à quoi m'attendre et quelles étaient toutes mes options. Merci pour votre immense talent et votre expertise et pour m'avoir sauvée la tête ! », a-t-elle ajouté.

Pendant son hospitalisation, Katherine Heigl a pu compter sur l’humour de son compagnon Josh Kelley pour lui remonter le moral, en témoigne cette vidéo dans laquelle il la fait rire aux éclats en parodiant un docteur. «Madame, nous avons une mauvaise nouvelle... Votre cerveau est absolument MAGNIFIQUE».