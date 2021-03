Le premier parc à thème Nintendo ouvre aujourd'hui au Japon

Bonne nouvelle pour les fans de Mario ! Après des années d'attente, la toute première zone de loisirs dédiée à l'univers Nintendo vient d'ouvrir ses portes à Osaka, au Japon.

Baptisée «Super Nintendo World», cet espace intégré au parc d'attractions Universal Studios Japan (USJ) a coûté plus de 60 milliards de yens (460 millions d'euros). Sans compter les retards dans son développement : si les travaux ont débuté à l'été 2017, l'ouverture, elle, n'a cessée d'être repoussée à cause de la pandémie.

Fin du périple ce 18 mars : la zone est bel et bien lancée. «Nous sommes vraiment heureux», a déclaré Ayumu Yamamoto, le directeur marketing d'USJ. «Nous avons parfaitement recréé l'univers du jeu. (...) Vous y trouverez des plantes Piranha et Bowser, et vous verrez ce que c'est d'être Mario.»

Attractions en réalité virtuelle

Concrètement : les visiteurs pourront se promener près du château de la princesse Peach, pénétrer dans la forteresse de Bowser, et... frapper des blocs de pièces, comme leur héros préféré.

Cette attraction est possible grâce à la réalité virtuelle. Chaque visiteur sera muni d'un bracelet connecté à une application sur son smartphone. Il pourra ainsi défier les autres visiteurs dans une course aux pièces et récolter des clés, ce qui se soldera par un affrontement virtuel avec Bowser Junior.

Ce n'est pas tout : l'attraction phare, «Mario Kart», attend les visiteurs dans la forteresse de Bowser. Ils participeront à une course de karts, où ils s'affronteront en se lançant des bananes et des carapaces virtuelles, et en gérant leurs déparages.

D'autres espaces Nintendo prévus aux Etats-Unis

Pour l'instant, la zone ne se base que sur les aventures de Mario. Mais, même si USJ n'a encore rien confirmé, des attractions Zelda ou Animal Crossing pourraient être créées dans les prochaines années.

Coût d'une journée d'accès à ce petit monde ? Au minimum, 7.091 yens pour un adulte (54 euros). Le ticket permet aussi d'explorer les autres zones d'USJ, à savoir Jurassik Park, Moi moche et méchant ou encore Harry Potter.

Mais les touristes étrangers devront faire preuve de patience. Les frontières du Japon sont fermées à cause du Covid-19. USJ n'est donc - temporairement - accessible qu'aux Japonais.

En attendant, d'autres espaces Nintendo devraient voir le jour dans le parc Universal d'Orlando (Floride) et à Hollywood.