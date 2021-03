Omar Sy et Laurent Lafitte vont tourner la suite du film «De l'autre côté du périph»

Près de 10 ans après la sortie du film «De l'autre côté du périph», Omar Sy et Laurent Lafitte ont entamé le tournage d’un second volet, dont la réalisation a été confiée à Louis Leterrier.

Celui qui était derrière la caméra des films Transporteur, Danny The Dog, ou plus récemment des trois premiers épisodes de Lupin sur Netflix, sera en charge de mettre en images les nouvelles aventures de ces deux flics que tout oppose, Ousmane Diakité et François Monge, incarnés respectivement par Omar Sy et Laurent Lafitte.

C’est d’ailleurs sur la plate-forme de streaming américaine que sera diffusée cette suite, dont la mise en ligne est prévue dans le courant de l’année 2022. A noter également la présence au casting d’Izïa Higelin, qui accompagnera le duo dans une enquête qui les conduira au cœur des Alpes à la poursuite de dangereux dealers de drogues.

Sorti dans les salles en 2012, et réalisé par David Charhon, De l'autre côté du périph avait rencontré un beau succès avec 2,2 millions de spectateurs.